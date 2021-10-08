国庆出游超5亿人次，你的“消费账单”出炉！哪些行业最受益？谁是最强黑马？周边游黄金周度假旅游国庆假期

假期结束了！ 10月7日，经文化和旅游部数据中心测算，10月1日至7日，全国国内旅游出游5.15亿人次，实现国内旅游收入3890.61亿元。多个三方平台发布的国庆黄金周统计数据也显示，假日消费市场运行平稳有序，部分消费领域持续提档升级。 券商研报认为，今年国庆旅游总体受到疫情反复影响，没有感受到太火爆，尤其是一些前期疫情有反复的地区。不过，《长津湖》票房夺魁，电影出品发行公司有望受益，电影大盘表现优异院线及票务龙头收获利好。长期看局部疫情基本可控，天气因素扰动期有限，疫情新常态下“品质游”需求不变，今年四季度旅游板块复苏确定性渐强，或呈螺旋式上升走势。 旅游消费和交运数据出炉 具体来看，经文化和旅游部数据中心测算，10月1日至7日，全国国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。 出行方面，交通部数据显示，国庆七天，全国预计共发送旅客4.03亿人次，日均5750万人次，比2019年同期(国庆7天假期)日均下降33.9%，比2020年同期(中秋国庆8天假期)…