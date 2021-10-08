市场潜力在消费回暖中激活宅经济赵萍国庆假期旅游_手机网易网

市场潜力在消费回暖中激活 2021-10-08 06:38:28 经济日报 刚刚过去的 国庆假期 ，偶发的疫情并未阻断人们的消费热情，就地过节、省内游短途游、居家消费等成为新热点。与此同时，假期生活必需品市场供应充足、品种丰富、价格平稳。 “今年国庆假期的消费总体保持平稳增长的态势，与往年相比出现一定的结构性变化。”中国贸促会研究院副院长、研究员 赵萍 在接受经济日报记者采访时表示，展望第四季度消费前景，借助节庆消费的良好氛围，有望更好地创造新的消费增长点。 就地过节也精彩 国庆前夕，商务部消费促进司副司长王斌表示，“节日消费市场将以繁荣稳定为主基调”。 从国庆假期整体情况看，由于局部疫情反弹及部分地区提倡就地过节，本地消费、周边消费、居家消费等成为假期消费最显著特征。 “由于疫情仍在全球蔓延，外防输入、内防反弹的压力依然很大，因此，跨省 旅游 过节的游客数量不能与疫情之前的火爆场景相比。”赵萍表示，与此同时，自驾游成为人们出行的重要方式之一，“从疫情防控角度看，更有利于保障出行安全，而且能够满足个性化的旅游需求”。 赵萍认为，国庆假期消费也呈现出一些突出亮点。首先，爱国热情带动文化服…