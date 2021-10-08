深度丨文旅复苏进行时：疫情常态化催生消费新需求周边游文旅驴妈妈携程旅游_手机网易网

今年国庆假期的数据并不乐观。 21世纪经济报道记者高江虹 实习生肖遥 北京报道 今年国庆假期的各项数据已出炉。10月7日，文化和 旅游 部对外披露，经文化和旅游部数据中心测算，10月1日至7日，全国国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫情前同期的70.1%。实现国内旅游收入3890.61亿元，为去年同期的83.4%，较之疫情前同期，则仅恢复了59.9%。 横纵比较之下，这个数据似乎并不乐观。 疫情常态化的第二年，今年的国庆长假承载了太多注目与期望。仅旅游人数、消费总量的数据尚无法勾勒全局，更多信息为市场所关注——游客兴趣集中在哪些领域？出行、消费板块展现出哪些新趋势？更长远来看，此次国庆假期近乎于投石问路的那块石子，石子已投出，“问路”结果如何？ 复苏仍在爬坡 国庆长假期间，社交媒体里充满了各地人山人海的照片与视频，让人一时间有“旅游报复性反弹”、“后疫情时代旅游已恢复”的错觉。 真实情况如何？ “比起疫情前的高峰，甚至还未恢复至五成。”乌镇旅游股份有限公司总裁陈向宏10月4日在微博上不客气地戳破了这个“美丽的幻觉”。尽管国庆期间，乌镇旅游也迎来了久…