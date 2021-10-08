“考古+旅游”如何发展？_文化频道_中华网

一直以来，大众想要“亲近”考古并不容易，“看不懂”“太深奥”是多数人观看考古遗址之后的感受。随着人们物质生活的改善和精神需求的不断提高，越来越多的人对文化旅游提出了更高的要求，考古旅游近年来也迅速发展，成为文化旅游中势头强劲的领域。那么，“考古+旅游”如何发展？近日，来自中国社会科学院考古研究所、北京大学考古文博学院等单位的专家学者，就考古遗产活化利用、考古旅游融合发展的前景与挑战抒发己见。 没有考古工作就没有考古旅游 如今的考古旅游主要分为考古遗迹游和考古遗物游，考古遗迹游主要依托大遗址和考古遗址公园，考古遗物游主要依托各大博物院及博物馆。从兵马俑到三星堆再到各大博物馆，各考古旅游目的地时常引发大众考古旅游的热潮，成为了考古旅游的热点话题。 中国考古学会公共考古指导委员会常务副主任、中国社会科学院考古研究所研究员刘国祥在近日河南省文化和旅游厅与清华同衡共同主办的以“考古旅游的发展前景”为主题的高端对话活动上表示，考古旅游，首先要把考古放在第一位，没有考古工作就没有考古旅游。如果没有做好考古调查、发掘和整理工作，源远流长、博大精深的中华文明就得不到展示和呈现。因此，考古工作者要通过不懈…