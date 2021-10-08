行业趋势：未来5年，“买房”和“不买房”将有什么差别？_腾讯新闻

对于中国人来说，有一套自己的房子算是很多人的执念。不过由于高昂的房价，并不是所有人都能咬咬牙上车。即使国家近期出台了非常多的调控政策，但大部分地区的房价依旧是难以企及。 因此，到底买不买房也成为了大家经常讨论的问题。如今决定不买房的人渐渐增多，在他们看来，与其背一辈子房贷还不如享受生活，租房也可以保证生活质量；但也有人认为，租房毕竟不是自己的，一定要有一套自己的房子才觉得踏实。那未来，买房不买房之间会有怎样的差距呢？从近期楼市的风向中，我们能看出这几点： 租购同权将实现 我们国家目前的租赁市场的规模非常大，截止2020年就有2.2亿人租房生活，预测2022年租房生活的人将高达2.4亿。但对于租过房的人来说，很多人可能都有不太好的租赁回忆。由于国内的租赁市场制度没有十分完善，因此租房过程中的“坑”也很多，这也是让很多人决心一定要买房的原因之一。 不过，现在这种情况已经开始出现转机，国家开始完善租房市场。全国多个省市已经在推行租售并举的政策。北京、武汉、上海、南京、重庆等16个城市已经被列入列入到赁市赁发展的试点城市。今年5月，住建部召开北京、上海、广州等40个城市发展保障性租赁住房工作座…