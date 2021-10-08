旅游 2021年国庆假期国内出游5.15亿人次，游客满意度达85.5_媒体_澎湃新闻-The Paper

文化和旅游部坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好国庆节假期文化和旅游假日市场各项工作，疫情防控措施严格，安全保障有力，市场秩序良好，产品供给丰富，服务质量稳步提升，全国文化和旅游系统未发生重特大安全事故。 一、市场情况 综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，10月1日至7日，全国国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。游客满意度达85.5。假日市场总体安全平稳有序。 （一）红色旅游持续升温。各地红色旅游景区景点和爱国主义教育基地纷纷推出系列活动，为游客奉上一场场红色文化盛宴。游客重温红色记忆、参访革命遗址、聆听红色故事，在旅游中感受家国情怀。文化和旅游部推出“为祖国庆生，看旅游巨变”宣传活动，长城、长征、大运河、黄河国家文化公园重要节点成为游客热门打卡地。北京中国共产党历史展览馆、上海中国共产党第一次全国代表大会纪念馆、延安革命纪念馆、江西井冈山革命博物馆、北京香山革命纪…