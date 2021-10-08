把新能源车主的“痛点”化为商机-新浪汽车

原标题：把新能源车主的“痛点”化为商机 本报首席评论员 胡蓉 在刚刚过去的国庆假日期间，新能源车主在高速公路服务区排队4小时充电的新闻上了热搜。国庆长假出现的充电难现象，虽然与新能源车流量陡增有关，但也足以表明，新能源车的充换电基础设施存在建设不足、分配不均和预案不足等问题。 这一问题，不仅困扰现有车主，也会影响潜在消费者，因而也会影响行业未来发展。虽然说发展新能源车是大势所趋，但作为新能源汽车产业的基础保障和关键环节的充电设施跟不上发展脚步的话，就会给行业发展拖后腿。 2020年，充电桩建设被列入国家七大新基建。但仅靠政府的力量是不够的，必须发动市场力量。事实上，消费者的“痛点”往往意味着商机，市场大有可为，也已有很多成功案例。 以下两个案例对改变充电桩建设“滞后”局面或有启发作用。一个是当初被所有人不看好的共享充电宝率先实现了盈利。充电宝的盈利有两个关键，与商家利润分成和投放、与人流密集程度高度吻合。充电桩建设虽然对场地等要求更高，但只要激发出商家的改造热情，充电桩数量就能聚沙成塔、积少成多，且灵活布局、与需求有效配合。 另一个是《米其林指南》的创办。当年米其林轮胎公司因看好汽车旅…