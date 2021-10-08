员工偷开顾客百万路虎出事故车损26万，酒店：建议顾客报警_直击现场_澎湃新闻-The Paper

住了一夜酒店，却损失20多万，姜先生郁闷极了。 姜先生经常往返于甘肃和西安之间做生意，10月4日晚，他到达西安后，入住太华北路上的美豪丽致酒店（西安北大明宫店），因停车场较远，酒店有代客泊车服务。姜先生办理入住的时候，将车钥匙交给前台，随即上楼休息。 姜先生经常入住这家酒店，和服务人员都比较熟悉。 10月5日中午12时许，酒店工作人员告知姜先生，他的车被撞了，“我以为是泊车时剐蹭了，也没在意，下楼查看时，发现车是在拖车上，车头受损，无法启动，酒店先联系了一家修理厂，但问题严重，后联系4S店，将车拖了过去。” 姜先生开的是一辆路虎揽胜行政版，2014年左右购买的，当时的车价是150万左右。 让姜先生没想到的是，查询酒店监控发现，他的车是5日清晨6时许，礼宾部的工作人员小王从前台拿走钥匙开出去的，“他自己也承认，说去接人，开到明德门，撞上了墙，后来再次启动，直到车辆熄火。” 7日下午，在西安城北的路虎4S店，维修师傅介绍，这辆车出现事故至右前水箱破损、防冻液缺失，后继续行驶，发动机自然熄火，无法启动。经过检查，车辆的发动机报废，需要更换发动机总成和一次性附件，加上撞击的事故损失，目前预估的…