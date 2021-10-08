游客在海南博鳌道纪海景大酒店“私属海滩”溺亡，家属称“酒店无任何施救措施”酒店_新浪财经_新浪网

原标题：游客在酒店“私属海滩”溺亡，家属称“酒店无任何施救措施” 1 9时40分左右，救援人员赶到现场，但不幸的是，施救的26 岁青年也发生了溺水，和杨先生均已遇难，他们的遗体被海浪冲上岸。 新京报记者 吴梦真 10月6日，有网友发文称，海南省琼海市博鳌道纪海景大酒店私属海滩存在安全漏洞，有游客溺亡。10月7日，其中一名遇难者家属杨女士告诉新京报记者，弟弟遇险后家人向入住酒店求救，酒店称需向上级汇报请示，但直到弟弟遗体被冲上岸，酒店未采取任何措施。此外，一名26岁的陕西青年在施救过程中不幸遇难。 10月7日上午，新京报记者就此事致电博鳌镇政府，工作人员表示，政府已经安排了联防队伍对辖区内海岸线进行分段巡逻，确保溺亡事件不再发生。 ▲ 遇难者家属杨女士称，10月2日海滩入口区域并无安全提示牌。 受访者供图 在酒店“私属海滩”游泳溺亡， 酒店无任何施救措施 10月7日，新京报记者联系到遇难者杨先生的姐姐杨女士，她表示，10月2日，弟弟带着家人从上海到琼海旅游，当天入住博鳌道纪海景大酒店。18时18分左右，弟弟在酒店附近海域游泳。当时海滩上并没有任何安全提醒标牌。 18时33分左右，岸上的家…