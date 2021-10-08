上海2021年10月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 随着Z世代人群逐渐登上消费舞台，新的消费模式和需求也随之诞生，新消费时代就此拉开帷幕。他们的消费观念更加张扬个性，对于自我愉悦和减压有更强烈的需求，也使得商品供给侧发生了相对应的变革和产业升级。在这些变化的驱动下，零售购物体验势必要升级，品牌力与审美更加重要，数字化变革成为主流，商品质量更是要提高，与之而来的，是消费者对于品牌更高的忠诚度与更自发的传播效应。

2021年11月18-20日在上海国家会展中心举办的第二十三届中国零售业博览会（2021 CHINASHOP），也将从活动、会议和展览等多方面进行“新消费升级”。



2021 CHINASHOP 中国零售业博览会

Hi-shop今年将以“营销新范式 激活场景力”重新定义、设计营销的思考方式。 2021年的Hi-shop将从交互体验、商品包装、营销与IP等多维度创新，塑造符合时代特征的新消费商店模型，让消费者在各种美好的体验中逐渐感受品牌的巨大魅力。同时在今年的Hi-shop中，除了带来休闲零食与周边衍生品，三只松鼠还将作为独立IP的打造者和应用者，带来IP营销的成功秘诀分享。永辉娱乐星球作为其重磅打造的新业态，亦将亮相Hi-shop现场，通过新的文创、文具店激活潜在客群，服务更多B端客户。



2020 Hi-shop现场

2021年CHINASHOP中国零售名优商品展将大牌云集，网红新品与人气名牌汇聚一堂。溜溜梅、光明乳业和中粮福临门等家喻户晓的品牌均将带来前沿的商品品类，看知名企业如何玩转品牌创新。现场的商品品鉴活动，将通过不同场景打造，结合商品展示、品尝与推介，让观众切身体会产品魅力。有没有试过在展会现场体验一场英式下午茶，或者去小酒馆感受“微醺经济”？

3R食品自概念诞生以来就备受关注，CHINASHOP也将开设3R商品相关主题论坛，现场业界大咖深度分享源生于餐饮行业的3R食品如何在新消费时代下，在零售业态蓬勃生长，赋能于零售商。

当前门店的作用正在从单纯售卖商品转变为体验空间。借助耳目一新的方式进行营销成为了潮流：IP跨界联名、直播带货新风尚、玩转社交电商、品牌员工与门店导购齐上阵、传统营销方式的新玩法……CHINASHOP将分别设立数字化营销和IP主题相关的专题研讨会，助力门店再圈粉、品牌流量再增长。

2021 CHINASHOP通过 “新消费升级”，赋能零售商、供应商、品牌方、渠道方，助力企业捕捉浪潮新风尚，让企业时刻保持年轻化，注入品牌增长新动力；同时，让不同年龄层的消费者都能够感受新消费的魅力，释放新时代的消费活力，为人民美好生活添砖加瓦。

11月上海中国零售业博览会“新消费升级”，多重亮点释放新活力 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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