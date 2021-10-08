君实生物与中国科学院微生物研究所宣布合作开发寨卡病毒疫苗

上海2021年10月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 北京时间2021年10月8日，君实生物（1877.HK，688180.SH）宣布，公司与中国科学院微生物研究所（中科院微生物所）签订合作协议，共同开发寨卡病毒疫苗。这也是继2020年新冠病毒中和抗体埃特司韦单抗（JS016）项目之后，君实生物与中科院微生物所在抗感染治疗领域的再度携手。

寨卡病毒是一类蚊媒黄病毒，2015年在南美洲暴发并迅速大规模蔓延，于2016年被世界卫生组织（WHO）上升为全球紧急公共卫生事件。截至目前，共有86个国家和地区报告出现了寨卡病毒感染病例。寨卡病毒感染孕妇可引起新生儿小头畸形，以及其他不可逆的新生儿严重出生缺陷。此外，研究发现，与寨卡病毒同为蚊媒传播、流行区域重叠的登革病毒同属一个超血清家族，既往感染过寨卡病毒的人群再次感染登革病毒后存在抗体依赖增强（ADE）风险[1]，显著增加登革病毒感染的严重程度，甚至对人产生致命威胁。

目前，全球范围内尚无寨卡疫苗产品获批使用。如何在阻断寨卡病毒母婴传播的同时，预防寨卡病毒感染引起的登革ADE，一直是寨卡疫苗研制的突破难点。

自2016年起，中国科学院院士、中科院微生物所研究员高福带领团队开展了针对寨卡病毒的研究。此次君实生物与中科院微生物所合作开发的寨卡病毒疫苗正是基于高福院士团队在过去五年间积累的研究成果。近期，该团队的一项研究获得国际免疫学领域顶尖杂志《自然-免疫》（Nature Immunology，IF：25.606）发表，文中提出了消除登革ADE的保护性寨卡疫苗新策略[2]。研究团队基于结构生物学合理设计出一种改进的寨卡病毒免疫原，将指导新型寨卡疫苗在临床中的使用。

作为国内领先的创新药企，君实生物凭借自有的完整抗体开发平台，与中科院微生物所建立了长期合作，开展各种病原体宿主受体和康复患者抗病原体抗体筛选的研发工作。双方在新冠疫情期间携手抗疫，仅用时4个月即开发出埃特司韦单抗（JS016），并作为中国首个中和抗体药物进入全球临床试验，如今已在美国、意大利等15个国家和地区获得紧急使用授权。

君实生物首席运营官李宁博士表示：“很高兴与中科院微生物所一同开启君实生物在抗感染治疗领域的新篇章，全面布局由抗体药物和疫苗等多种互补手段组成的抗感染产品管线。经过早前新冠中和抗体JS016项目的合作，我们认为高效、共赢的‘产学研’联动模式在药物研发领域具有巨大潜力。凭借中科院微生物所扎实的基础研究能力，以及君实生物的全产业链运营实力，双方将加速推进寨卡病毒疫苗在全球的临床应用，用本土创新为中国和世界疾病预防控制贡献力量！”

[1] Science, 369, 1123–1128 (2020)

[2] Dai, L., Xu, K., Li, J. et al. Protective Zika vaccines engineered to eliminate enhancement of dengue infection via immunodominance switch. Nat Immunol 22, 958–968 (2021).

关于君实生物

君实生物（688180.SH，1877.HK）成立于2012年12月，是一家以创新为驱动，致力于创新疗法的发现、开发和商业化的生物制药公司。公司具有由44项在研产品组成的丰富的研发管线，覆盖五大治疗领域，包括恶性肿瘤、自身免疫系统疾病、慢性代谢类疾病、神经系统类疾病以及感染性疾病。

凭借蛋白质工程核心平台技术，君实生物身处国际大分子药物研发前沿，获得了首个国产抗PD-1单克隆抗体NMPA上市批准、国产抗PCSK9单克隆抗体NMPA临床申请批准、全球首个治疗肿瘤抗BTLA阻断抗体在中国NMPA和美国FDA的临床申请批准，在中美两地进行I期临床研究。2020年，君实生物还与国内科研机构携手抗疫，共同开发的JS016已作为国内首个抗新冠病毒单克隆中和抗体进入临床试验，目前已在全球15个国家和地区获得紧急使用授权，用本土创新为中国和世界疾病预防控制贡献力量。目前君实生物在全球拥有两千五百多名员工，分布在美国旧金山和马里兰，中国上海、苏州、北京和广州。

官方网站：www.junshipharma.com

官方微信：君实生物

关于中国科学院微生物研究所

中国科学院微生物研究所成立于1958年12月3日，其前身为中国科学院应用真菌研究所和中国科学院北京微生物研究室。中科院微生物所目前已发展成为一个具有雄厚基础、强大实力和广泛影响的综合性微生物学研究和微生物技术研发机构，拥有5个国家和中科院重点实验室，亚洲最大的、近52万号标本的菌物标本馆和国内最大的、保藏了近6.1万株菌的中国普通微生物菌种保藏管理中心，建有网络信息中心、大型仪器中心和生物安全三级实验室、SPF实验动物房等技术支撑平台。

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君实生物与中国科学院微生物研究所宣布合作开发寨卡病毒疫苗 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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