上海2021年10月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 自2022年1月1日起，迪卡侬将重返世界职业自行车巡回赛。它正式成为UCI世界巡回赛级别车队科菲迪斯的官方合作伙伴，为科菲迪斯旗下男子车队、女子车队及残疾人车队提供高性能骑行服和运动服装，助力其征战各项顶级赛事。

迪卡侬与科菲迪斯车队的总部都位于法国里尔，里尔同时也是欧洲弗兰德斯地区的中心城市，该地区以环弗兰德斯赛等标志性职业公路自行车赛事而闻名世界。

“与科菲迪斯车队合作，迪卡侬能够与全球最高水平最严格的自行车手们保持沟通。我们为顶级自行车手研制应用全球最新技术的高性能产品，并将其同步给消费者，此举将持续优化提升迪卡侬自行车产品的科技性能。”迪卡侬竞赛公路自行车品牌Van Rysel的全球产品经理纪尧姆·皮肖（Guillaume Pichot） 说。

在今年的早些时候，科菲迪斯车队正式宣布2022年将成立一支女子车队。届时，科菲迪斯将加入移动之星、阿斯塔纳、崔克、BikeExchange、珍宝等车队的行列中，同时运营一支男女世巡车队。而在过去的六个月中，迪卡侬竞赛公路自行车Van Rysel 团队已经投入到新赛季合作产品的设计和原型开发，其为迪科菲迪斯提供的竞赛骑行服和日常运动服装，将涵盖男子车队、女子车队和残疾人车队。

Van Rysel 全球品牌经理皮隆·尼古拉斯（Pierron Nicolas）表示：“这是迪卡侬时隔17年后再次与UCI世巡赛级别车队合作，能够回到职业自行车最高水平的舞台，我们感到非常骄傲。我们致力于为科菲迪斯打造一个整合重要研发资源的强大项目，保障车队及其车手能够从代表了最高水平的先进技术产品中受益。”

迪卡侬与科菲迪斯车队的合作伙伴关系，是基于双方共同的对公路自行车运动发展的热爱。皮隆·尼古拉斯（Pierron Nicolas）介绍道：“在合作中，我们被科菲迪斯车队所征服，无论职业车手还是工作人员，他们都愿意全情投入于共创未来产品。这将助力迪卡侬公路自行车产品在卓越性上更进一步，全世界自行车用户未来可以在Van Rysel 产品系列中发现这一点，并都将受益于此。”

科菲迪斯车队总经理瓦瑟·塞德里克（Vasseur Cedric）表示：“我们非常高兴与迪卡侬达成合作伙伴关系。迪卡侬Van Rysel有望成为公路自行车市场的主力军。科菲迪斯车队的所有车手和工作人员都已做好准备，携手迪卡侬为公路自行车发展而行动起来。迪卡侬与科菲迪斯同为来自上法兰西大区的两家法国公司，这令此次合作显得更具意义，希望我们的合作令双方从法国闪耀至全球。”

“地理邻近优势是迪卡侬与科菲迪斯伙伴关系的重要资产，将有助于双方实体更紧密地联系在一起。迪卡侬Van Rysel 拥有强大的开发和设计最佳产品的能力，使科菲迪斯车队在各项最富盛名的重要赛事中大放异彩。因此，这是一项全方位的双赢合作，将有助于科菲迪斯车队的扩张和未来的成功。”

迪卡侬重返世界职业自行车赛事 与科菲迪斯车队达成官方合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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