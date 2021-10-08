金融中心将土耳其金融服 务业和国际投资者汇聚在伊斯坦布尔中心，并致力于成为世界最大的金融中心之一

赞助本周末的一级方程式土耳其大奖赛，作为全球营销战略的一部分

伊斯坦布尔2021年10月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由土耳其财富基金委托进行的研究预测，到2026年，土耳其金融服务出口的年产值将从20亿美元增加到160亿美元，预计土耳其的金融服务出口将增长到GDP的1.3%，而2019年为0.3%。作为伊斯坦布尔的一个新金融中心，伊斯坦布尔金融中心（iFC）将通过其完善的金融服务生态系统帮助推动这一增长，通过促进增加区域和全球资本流动为土耳其经济和国际投资者带来增长。



Istanbul Financial Centre set to open in 2022

伊斯坦布尔金融中心将受益于土耳其联结全球市场的独特地理位置、进入一个大体量国内经济的机会、现代基础设施、一流的便利设施以及具有前瞻性的配套法规和激励措施。

土耳其财富基金首席执行官Arda Ermut表示：“伊斯坦布尔金融中心的开业对于土耳其不断增长和充满活力的经济以及更广泛的地区而言，都是一个重要的里程碑。伊斯坦布尔金融中心所在的伊斯坦布尔已经是一个全球中心，该金融中心的建立将进一步促进和支持全球层面的资本流动。虽然全世界都在关注这座城市和本周末的一级方程式赛车比赛，但我们很高兴能够让伊斯坦布尔金融中心引起大家的注意。”

伊斯坦布尔金融中心将支持整个国际金融服务业，重点关注土耳其在银行、保险、绿色金融、金融科技和伊斯兰金融领域的优势。伊斯坦布尔金融中心将以反映国际最佳实践的监管为基础，并以政府主导的激励措施为支持。作为土耳其金融服务部门的基础，中央银行、金融监管机构、证券交易所和三家领先的公众银行等将把其总部搬到伊斯坦布尔金融中心，许多国际投资者已同意在那里开设区域办事处。

伊斯坦布尔可以很容易地接触到16亿人口并进入一个横跨欧洲、中东、北非和中亚达30万亿美元规模的市场，这些地区都在4小时飞行半径范围内。伊斯坦布尔金融中心位于伊斯坦布尔阿塔谢赫尔区，距离伊斯坦布尔的两个国际机场有35分钟车程。中心的可出租总空间将略超150万平方米，可容纳多达5万名员工。其中包括140万平方米的现代办公空间、10万平方米的购物中心、3万平方米的五星级豪华酒店、22000平方米的会议中心和26000多个停车位。该地块面积为30万平方米，娱乐、公共和绿色区域超过20万平方米。

伊斯坦布尔金融中心将于2022年上半年向本地和国际租户开放。

本周末，伊斯坦布尔金融中心将在其将作为创始合作伙伴的伊斯坦布尔公园举办的一级方程式劳力士（Rolex）土耳其大奖赛上成为关注焦点。 作为赞助活动的一部分，伊斯坦布尔金融中心将推出其新的标志、品牌和国际网站。

如需了解更多信息，请访问www.ifc.gov.tr。

伊斯坦布尔金融中心助力土耳其跻身10大经济体 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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