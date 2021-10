伊斯坦布尔金融中心助力土耳其跻身10大经济体

伊斯坦布尔2021年10月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由土耳其财富基金委托进行的研究预测,到2026年,土耳其金融服务出口的年产值将从20亿美元增加到160亿美元,预计土耳其的金融服务出口将增长到GDP的1.3%,而2019年为0.3%。作为伊斯坦布尔的一个新金融中心,伊斯坦布尔金融中心(iFC)将通过其完善的金融服务生态系统帮助推动这一增长,通过促进增加区域和全球资本流动为土耳其经济和国际投资者带来增长。

Istanbul Financial Centre set to open in 2022