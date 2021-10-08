Xinhua Silk Road：五粮液首次亮相2020年迪拜世博会中国馆

北京2021年10月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 10月1日，2020年迪拜世界博览会（以下简称“世博会”）在阿联酋迪拜拉开帷幕，中国馆“华夏之光”同日正式开馆。中国领先的白酒制造商五粮液在中国馆精彩亮相。

五粮液作为中国馆的官方合作伙伴和指定用酒，向世界展示五粮液产品、品牌形象与中国白酒的魅力和文化。

五粮液与世博会有着深厚的渊源。五粮液曾多次亮相世博会，并在世界范围内赢得了多个奖项和广泛赞誉。

作为中国民族品牌的代表，五粮液积极参与APEC、博鳌亚洲论坛(Boao Forum for Asia)、中国-东盟博览会(China-ASEAN Expo)等重大国际活动。

五粮液表示，将充分利用世博会带来的机遇，向世界展示五粮液为推动世界共同发展、构建人类命运共同体所做的广泛努力。

中国馆占地4636平方米，是2020年迪拜世博会最大的展馆之一，为展示中国太空探索、信息技术和人工智能(AI)等领域的最新成就提供了中心舞台，对人类更美好的生活提出了未来主义愿景。

2020年迪拜世博会主题为“沟通思想，创造未来”(Connecting Minds, Creating the Future)，将从2021年10月1日持续到2022年3月31日。这是首次在中东（兼跨北非和南亚）地区举办的世博会。

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