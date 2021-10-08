上外里昂金融MBA双学位项目新生扬帆起航

荟萃中法优势资源，携手共育商界精英

北京、上海和深圳2021年10月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年9月25日，上海外国语大学-法国里昂商学院金融MBA双学位项目首届新生欢迎晚宴暨企业导师项目启动仪式在上海外滩金融中心圆满举行。法国驻上海总领事馆总领事纪博伟，法国驻上海总领事馆文化教育合作处领事Séverine BOUÉ、法国里昂商学院亚洲校区校长、法国里昂商学院副校长王华教授、上海外国语大学国际工商管理学院党委书记徐永，上海外国语大学国际工商管理学院副院长吴昀桥等重磅嘉宾联袂出席，共同见证了2021级新生入学以及企业导师项目的顺利启动。

扬帆起航

把握中法优质资源，完成人生惊艳蜕变

在这值得庆祝的日子，法国驻上海总领事馆总领事纪博伟先生以中文演讲开场，他首先对中法两国的高等学府能够携手合办金融MBA双学位项目给予了高度的肯定和赞赏。他谈到，近些年来，中法关系日益密切，大学教育更是重要的发展方向之一。而法国里昂商学院早在2007年开始便积极与中国各大高校开展合作办学，其一流的师资力量以及前沿的教学理念，正日益得到中国市场的广泛认可。

王华教授则在发言中表示：“两校精心打造的金融MBA之旅不仅仅是上几门课，我们更关注的是各位同学们的职业发展路径，帮助大家实现各自的事业梦想。”作为上海唯一一个金融方向的双MBA中外合作学位项目，上海外国语大学-法国里昂商学院金融MBA双学位项目整合了两所中外名校的顶尖产学研资源，匠心打造了一支由中外名校资深教授、海内外权威专家、全球知名高管组成的优质师资团队，全心培养为世界创造价值的高端金融管理英才。他衷心期望在接下来的日子里，2021级MBA学员们都能够好好把握宝贵的学习时光，尽早完成自我成长与蜕变，成为“创客先锋”文化的打造者和贡献者，在“里昂永远”的大家庭中砥砺前行。

上海外国语大学国际工商管理学院党委书记徐永对新项目的未来给予了深切的期许和厚望，对企业导师给予项目的支持表示感谢。同时他介绍了学校正在召开的第15次党代会提出的“提升全球话语能力，培养多语种+卓越人才”的战略目标，希望新项目能够将学生培养成为具有全球话语能力，能积极参与全球治理和全球事务的卓越人才。针对企业导师活动，他希望学生们要在职业发展方面保持“饥渴”心态，虚心求教；希望导师们要本着“授人以渔”的原则，培养学生自我剖析、自我成长的能力。

本届学员共计38人，平均工作年限8.5年，平均管理年限4.5年，超35%为经理级别以上的职务，均为来自金融服务、制药/医疗、咨询、制造、计算机/互联网等热门行业的佼佼者。对此，上海外国语大学国际工商管理学院副院长吴昀桥指出，2021级新生作为项目首届学员，意义可谓非同凡响。“在两校的强强联合、精心筹划之下，该项目开创了全球化背景下精英人才的培育新范式，不仅将由此助力学生的个人职业拓展，也将有助于推动整个经济社会的持续发展与向前，实现价值赋能。”

法国里昂商学院MBA项目主任Rhoda Davidson也通过视频表达了对2021级新生们的热烈欢迎与祝福。

企业导师项目启动

助力事业飞跃，提升可持续就业能力

职业发展作为MBA学生生涯的重要环节，现场特别举行了“企业导师项目启动仪式”。里昂商学院雇主关系和职业发展经理彭鹏老师向大家全方位介绍了雇主关系和职业发展中心，并将在未来的学习生活中陪伴MBA同学走向蜕变。作为全球欧洲最古老的商学院之一，法国里昂商学院在英国《泰晤士报高等教育》排名中毕业生就业力荣登全法第二。“职业发展中心将帮助同学们为实现长期职业目标做好准备，帮助他们在一个充满挑战和不断变化的就业世界中实现自我。”

彭鹏老师热烈欢迎能有更多的校友和雇主积极参与到CDC的活动中来，共同实现人力资源的有效配置以及可持续发展。

随后，智领荟创始人、GDBA2019级学员钱国新，哥伦比亚中国医疗人力资源副总裁陈可，准时达国际供应链管理有限公司首席技术官吕台欣，德邦证券CTO、GDBA2020级学员李宁，卡博特公司全球研发人力资源伙伴亚太区人力资源总监、GDBA2020级学员俞芝红等五位嘉宾作为企业导师，先后分享了他们对于职业发展的理解、企业导师角色的定位及对同学们的未来的期待。

法领馆总领事Benoît Guidée、王华教授与徐永书记携手五位企业导师嘉宾共同开启香槟以庆祝项目顺利启动。随着一支活泼灵动的傣族舞曲的响起，在一片欢声笑语之中，2021级新生欢迎晚宴也随即拉开帷幕。一曲大合唱，将晚宴气氛推向高潮，随风飞翔有梦作翅膀，期待即将展开的学习生涯，展望未来的自我超越与提升。

荟萃两校优势资源，携手共育商界精英，上海外国语大学-法国里昂商学院金融MBA双学位项目首届顺利开班，将为新时代下的业界精英带来兼具视野与深度的学习体验，也将为中法两国教育合作的多元拓展提供宝贵经验和启发。了解更多上海外国语大学-法国里昂商学院工商管理硕士（MBA金融方向）双学位项目：http://www.mbaedu.cn/special/2021/20210317shwgyMBA/index.php

上外里昂金融MBA双学位项目新生扬帆起航 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com