杜塞尔多夫展览集团公司在华引入全新展会

— 上海国际康复设备与解决方案展览会

上海2021年10月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 杜塞尔多夫展览集团公司不断增加在华办展数量，将携其子公司杜塞尔多夫展览（上海）有限公司在中国引入全新展会 — 上海国际康复设备与解决方案展览会（REHACARE SHANGHAI）。首届上海国际康复设备与解决方案展览会将于2022年9月1日至3日在上海举办，旨在助力中国康复产业发展，促进残障人士与社会深度融合。这一全新展会将借力杜塞尔多夫展览集团公司丰富的办展经验及举办全球领先康复和护理展会 — REHACARE INTERNATIONAL 40余年期间积累的经验和资源。

杜塞尔多夫展览集团公司REHACARE INTERNATIONAL项目总监Hannes Niemann对新展会的成功理念充满信心：“我们在杜塞尔多夫举办的REHACARE INTERNATIONAL上感受到了中国康复市场的强劲发展势头。近年来，越来越多的中国企业纷纷推出品质不断提升的产品和解决方案。杜塞尔多夫展览集团公司拥有庞大的全球网络及举办领先展会REHACARE的经验和资源，将倾力支持上海国际康复设备与解决方案展览会全速启动。我们不仅希望为中国市场打造一个极具专业性和影响力的全新展会，更将致力于为业内人士探讨康复和护理话题搭建交流平台。”

杜塞尔多夫展览（上海）有限公司总经理马睿博（Marius Berlemann）非常看好新展会的发展前景：“近年来，我们看到中国康复市场快速成长，中国残障人士的生活现状呈现出积极变化，诸多改善令人赞叹。在此背景下，上海国际康复设备与解决方案展览会的创办恰逢其时，举办这一展览会的目的是提高公众意识，推动残健融合，帮助残障人士回归正常生活。”

2022上海国际康复设备与解决方案展览会预计将迎来100多家领先的康复解决方案提供商，展示康复设备以及康复解决方案。从出行和日常辅助器具，沟通和信息辅助，运动康复到智能辅助系统——预计将有8,000多名专业观众和终端用户莅临展会参观，就各类话题展开交流，并且现场体验自主生活领域的创新成果和市场趋势。展会同期还将举办精彩纷呈的配套活动，包括专家论坛、技术交流会、研讨会、康复创新奖和残障人士运动体验中心等，碰撞思想火花，分享行业洞见，助力行业人士和专家交流协作。除展览之外，REHACARE SHANGHAI的衍生平台 — 康复星球（REHAB COMMUNITY）将通过整合国内外优秀的康复产业资源，让残障人士、行业专家、政府部门和解决方案提供商可以就康复产品适配咨询及使用、就业指导、信息交流、社会融合等问题，进行全年全天候实时互联。

中国康复产业经历了起步期（1980-1995年）、推广期（1996-2010年），并于2011年进入规范期。进入规范期以后，康复体系能够满足不同疾病类型的康复需求，且人们的康复意识逐渐增强。2016年，中国政府印发了《“健康中国2030”规划纲要》，这份文件是旨在提高人民健康水平的战略指导方针和行动计划，使中国尚年轻但快速发展的康复行业和老龄服务成为公众关注的焦点。在此背景下，在上海独立举办康复主题展览会势在必行。

有关上海国际康复设备与解决方案展览会的更多详情，敬请关注展览会微信账号“REHACARE_SHANGHAI”，或点击访问官方网站：http://www.rehacare-shanghai.com。

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