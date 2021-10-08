霍尼韦尔携手伍德集团推出突破性技术促进航空燃料碳中和

相较于化石燃料，伍德集团的制氢技术联合霍尼韦尔 UOP Ecofining 工艺和碳捕集与封存技术，可将生命周期温室气体排放量削减 100%

霍尼韦尔和伍德集团技术的大规模推广有望在2030年前实现每年减排超过3400万吨的二氧化碳当量

美国伊利诺伊州德斯普兰斯2021年10月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 霍尼韦尔（纳斯达克代码：HON）和伍德集团（伦敦证券交易所代码：WG）近日宣布联合推出整套技术包用于生产碳中和航空燃料。这些配套技术以霍尼韦尔UOP Ecofining 工艺技术和伍德集团的制氢技术为核心，将特定的生物原料加工成可再生航空燃料，相比于传统的化石航空燃料，可将生命周期温室气体排放量削减100%。

UOP Ecofining 工艺可将地沟油、脂肪和油脂转化为霍尼韦尔绿色航空燃料 ，直接替代石油航空燃料。相较于传统燃料，使用地沟油等作为原料可在这一环节将生命周期温室气体排放削减80%。

伍德集团技术将进一步使UOP Ecofining 工艺的副产品转化为可再生氢。与传统燃料相比，这将使生命周期温室气体排放总量再度减少10%。可再生氢随后经Ecofining 工艺再次处理以去除杂质，产生更清洁的可再生燃料。

在制氢过程中产生的二氧化碳可由霍尼韦尔氢气解决方案技术套件进行捕集并实现永久地下封存。相较于传统石油航空燃料，这将再次使生命周期温室气体排放降低10%，最终通过技术的整合有效实现航空燃料生产的碳中和。

“霍尼韦尔和伍德集团的技术相辅相成，可将副产品转化为Ecofining 工艺用氢，”霍尼韦尔可持续技术解决方案副总裁兼总经理Ben Owens表示，“这使可再生燃料炼厂实现氢气生产自给自足，还可将可再生燃料的碳强度降至很低的水平。”

“伍德集团和霍尼韦尔在技术开发上的合作源远流长，目前我们正携手开发碳中和可再生燃料生产解决方案，”伍德集团能源、优化和创新部门总裁Andy Hemingway表示，“我们在制氢技术方面的经验积淀可帮助燃料生产商利用成熟、可靠和高效的技术降低运营成本，实现可持续发展目标。”

近期，美国能源部、交通部、农业部等美国联邦政府机构联合推出了一项计划，其目标是到2030年将美国可持续航空燃料的年产量提升到113亿升（30亿加仑）。如全部采用霍尼韦尔整套技术包来生产，预计每年将累计减排超过3400万吨的二氧化碳，具体减排量取决于所使用的油和脂肪原料组合。

在2016年，加州世界能源公司率先引进UOP Ecofining 工艺进行可持续航空燃料的商业化生产。时至今日，该设施依然是全球唯一的100%可再生航空燃料厂。如今，Ecofining 技术被用于大多数100%生物原料的可再生柴油生产装置以及全球所有授权可再生航空燃料生产。目前，霍尼韦尔UOP已在全球9个国家和地区授权22套Ecofining 工艺装置，用于加工12种不同类型的可再生原料。

伍德集团为富时250指数公司，其能源和建筑环境领域的工程和咨询业务水平居全球前列，为60多个国家和地区提供咨询以及项目和运营解决方案，员工人数约40,000名。作为制氢技术的先驱，该公司以独特的Terrace Wall 转化炉为核心的制氢技术已应用于全球120多家氢气和合成气工厂。

关于霍尼韦尔特性材料和技术集团

霍尼韦尔特性材料和技术集团研究并开发工艺技术、自动化解决方案、特性材料和工业软件，引领世界工业的转型与发展。该集团旗下高性能材料部专业生产广泛多样的高性能产品，包括环境友好型制冷剂和发泡剂、气雾剂和溶剂、精细化学品、添加剂、医药包装，以及工业用途的高强度纤维。集团下属霍尼韦尔UOP（www.honeywell-uop.cn）是石油和天然气领域领先的供应商，其工艺技术奠定了全球大多数炼油企业的发展基石，助力企业高效地生产汽油、柴油、航空燃料、石化产品和可再生燃料。集团旗下的过程控制部（hps.honeywell.com.cn）是工业自动化业界先驱，为众多行业提供自动化控制、安全系统、现场仪表、燃料运输解决方案和燃烧器、互联工厂解决方案、网络安全、造纸和包装材料控制系统、互联设施和计量解决方案以及服务。欲了解更多信息，请访问我们的官方微信。

关于霍尼韦尔

霍尼韦尔是一家《财富》全球500强的高科技企业，为全球提供行业定制的航空产品和服务、楼宇和工业控制技术、以及特性材料，致力于将飞机、楼宇、工厂、供应链和工人等万物互联，使世界实现更为智能、安全和可持续的长远发展。霍尼韦尔始创于1885年，在华历史可以追溯到1935年在上海开设的第一个经销机构。霍尼韦尔秉持深耕中国谋求长期发展的理念，贯彻“东方服务东方”和“东方服务世界”的战略，以本土创新推动增长。目前，霍尼韦尔所有业务集团均已落户中国，上海是霍尼韦尔亚太区总部。欲了解更多公司信息，请访问霍尼韦尔中国网站www.honeywell.com.cn, 或关注霍尼韦尔官方微博和官方微信。

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霍尼韦尔携手伍德集团推出突破性技术促进航空燃料碳中和 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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