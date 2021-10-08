【国庆假期消费大数据观察】小众参与的旅游项目和目的地正在被深度挖掘 国内游民宿国庆假期大数据旅游_手机网易网

精彩弹幕，尽在客户端  央视网消息： 受疫情影响，今年国庆假期的境外游已经没办法“说走就走”了，而大数据分析发现，国内游的方式也在发生着变化，很多之前只有小众参与的旅游项目和目的地，正在被深度挖掘。 大数据显示，随着国内疫情防控趋于平稳，今年有一些旅游目的地的热度跟疫情前相比，可以说是逆势上涨。如果将其中增幅最高的前50个城市标在地图上可以看出，区域分布显示出“多点开花”的态势。我们再从这50个城市当中，将增幅排名前十的城市筛选出来看看，有什么共同点？ 数据比对发现，其中有六个城市都是各省红色旅游线路上的特色目的地。其中，贵阳的增幅达到去年水平的8倍，远高于绝大多数传统热门旅游地。包括贵州人民抗日战争纪念碑、八一南昌起义纪念馆、南宁昆仑关战役旧址等等这些地方，在国庆期间都成为游客感受红色历史的热门景点。 目光向下聚焦，再来看另一张图。出门就三件事，吃住行，“住”的方面有什么新变化呢？这张图显示的是全国民宿的消费量增幅，与疫情前相比，增长最多的20个地方。相比于2019年，新疆喀什的民宿订购率上涨超过30倍，四川阿坝、甘肃甘南、西藏林芝等地的增幅也都名列前茅。它们都地处西部，雪山、草原…