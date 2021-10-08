34岁上市公司董秘在海南溺亡 海滨酒店是否应为“私属海滩”安全事故担责？上市公司度假酒店董秘安全事故酒店_手机网易网

精彩弹幕，尽在客户端  每经记者：王帆 每经编辑：梁枭 10月7日晚间，永冠新材（603681，SH）发布公告称，公司董事、副总经理兼董事会秘书杨德波因休假期间遭遇意外于10月2日不幸去世。 早前，据多家媒体10月7日报道，10月2日，海南琼海一 酒店 附近海域，游客杨某波游泳时溺水，有施救者见义勇为，两人均不幸遇难。10月8日上午，《每日经济新闻》记者从永冠新材证券部人士处确认，杨德波确系上述新闻报道中在海南琼海一海域的溺亡者之一。历史公告显示，杨德波出生于1987年，在永冠新材上市前便担任公司 董秘 ，曾陪伴并见证公司IPO成功，十一假期前刚获股权激励。 记者注意到，近年来，海南以独特的海滨风光吸引了国内各地游客前来度假，各大酒店以“专属海滩”等为卖点。对于本次意外， 杨德波家属在接受媒体采访时曾表示，酒店在预定平台上宣称是私属海滩，事发后却改口，出事地方距离酒店仅百米 ，事发前现场没有安全提示。那么，海滨 度假酒店 是否应该为此担责呢？ 34岁董秘不幸溺水去世 10月7日晚间，永冠新材发布公告称，董事会近日获悉， 公司董事、副总经理兼董事会秘书杨德波因休假期间遭遇意外于10月2…