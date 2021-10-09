与万达“分手”后，融创旗下22家酒店被华住集团接管华住酒店万达酒店万达融创_手机网易网

融创 中国从 万达酒店 发展收回21家 酒店 经营管理权事件有了最新进展。 10月9日，据融创官微消息，融创文旅集团与 华住 集团合资创立的永乐华住酒店管理有限公司宣布，融创文旅集团计划将旗下西双版纳、广州、成都等11个城市的22家酒店授权至永乐华住进行管理。这22家酒店包括早前融创终止与万达酒店管理协议的21家酒店及哈尔滨融创 万达 嘉华酒店，均会换牌成为永乐华住旗下品牌酒店。 事实上，早在今年3月，融创中国就与华住集团高调联姻，双方宣布合作成立高端酒店管理平台永乐华住，各持有50%股份。 融创表示，此次合作将进一步提升融创文旅物业价值，通过提质增效，有针对性地解决中国高端酒店高成本、低回报、高投资、低坪效的痛点。 58安居客房产研究院分院院长张波告诉《每日经济新闻》记者，对于融创而言，有了华住的加持，可以解决运营难题，目前仅融创酒店旗下高端酒店就有100多家，还不算未来签约的高端酒店以及高端民宿等其他大住宿业态。 融创官微截图 看好酒店行业长期价值 今年9月10日晚间，万达酒店发展发布公告称，与融创中国终止酒店合作协议，后者将收回21家酒店的经营管理权。9月16日，万达酒店发展再次…