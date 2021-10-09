黄金周乡村消费升级提速，“微度假”成主流「国庆记录」国庆长假乡村黄金周旅游_手机网易网

本报（chinatimes.net.cn）记者冉学东 见习记者 付乐 北京报道 这是一个活力不减的十一 黄金周 。在“就地过节”的倡导下，人们的脚步由远及近，开始享受周边景点、尝试新式玩法、探索城市国潮店……在有序防疫的背景下，长假推动经济火爆，景区、商超、便利店、免税店消费全部上涨，主题乐园、博物馆和不夜城等景区、商圈人气十足。 10月6日，《阿里巴巴2021“十一”假期消费出行趋势报告》（下称：《报告》）显示，今年的国庆消费季呈现五大趋势：新玩法拉动新消费，国潮国风叫好叫座， 乡村 消费升级提速，红色情怀点亮国庆，海淘出口双向火热。以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局在今年的“长假经济”集中凸显。 10月8日，拼多多发布的十一黄金周消费趋势报告显示，国庆假期，个性化、品质化消费需求也不断增加，相比去年十一黄金周，购物支付总金额同比增长100%以上的消费者数量较去年同期增长64%。而农产品的销售也收获颇丰，黄金周期间，拼多多涉农订单相较去年同期上涨279%。据悉，国庆期间，拼多多投入百亿补贴频道流量资源，助力田间地头的农户直接增收。 除了电商巨头倾力投入外，消费金融…