洛阳文旅融合水平上涨29.80%洛阳市文旅洛阳旅游_手机网易网

北京商报讯（记者 郑蕊 实习记者 周阳洋）10月9日， 洛阳市 文化广电和 旅游 局联合新华社中国经济信息社发布《新华· 洛阳 文旅 融合发展指数报告（2021）》（以下简称"《报告》"），这也是国内首个地市级文旅融合主题类指数报告。 《报告》显示，2020年洛阳市文旅融合发展综合指数值为129.80点，较基期（2018年）增长29.80%。尽管受新冠肺炎疫情冲击，该年度总指数增幅有所回落，但指数值仍较上一年有小幅上升。洛阳文旅融合水平逆势上涨，文化和旅游市场显示出较强韧性，整体呈持续向好态势。 景点热度方面，头部景区景点的搜索热度保持稳定，文化类、自然山水类、城市休闲类景点受青睐。《报告》显示，游客最关注的主要有牡丹、老君山、龙门石窟、博物馆、白马寺等洛阳知名景点景观。 "河洛文化是中国最具特色的文化类型之一，洛阳是河洛文化的中心。因此，通过指数这一工具，持续监测洛阳文旅融合发展动态、评估其发展效能，将为其他地区借鉴经验、探索路径提供参考，对推动我国文化旅游业高质量发展具有重要意义。"新华指数文旅指数研究员刘舒畅如是说。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网…