武汉集中供地：洪山区21.66万平地块遭流拍 起拍价20.3亿元

10月9日，武汉第二轮集中供地拉开序幕。今日共推出房地产用地24宗，土地面积155.60公顷，规划建筑面积375.76万平方米，起始总价239.22亿元。 观点地产新媒体了解到，P（2021）125号地块在此次集中供地中流拍。该地块位于洪山区礼和路和沙湖港北路交汇处西北侧，住宅、商务金融、零售商业、餐饮、旅馆、公园绿地用地，土地面积6.67万平方米，建面约21.66万平方米，竞买保证金10.15亿元，起始价20.3亿元，起拍楼面地价9370.7元/平方米。 据悉，该地块要求竞买人引入1家知识产权保护SaaS领域主板上市企业中国总部入驻；引入1家为中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室直属管理的国家文化大数据产业联盟单位设立华中区域数据中心入驻；引入1家为商务部认定的国家重点文化出口企业的动画CG类企业区域总部入驻；须自土地成交之日起2个月内，就上述承诺内容签订企业入驻协议，并承诺同步引入不少于8家与前述入驻企业产业相关联的企业。 此外，地块要求竞得人及其引入的3家企业须持有不少于4.6万平方米办公物业，至土地使用权期限届满。商务、商业与住宅同步开工建设，商务、商业建筑先期完成建设，…