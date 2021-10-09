华住接手融创旗下22家酒店管理权，双方3月已成立合资公司 华住酒店万达酒店万达融创_手机网易网

10月9日，澎湃新闻获悉， 融创 文旅计划将旗下西双版纳、广州、成都等11个城市的22家 酒店 授权至永乐 华住 进行管理。 这其中包括早前融创中国（01918.HK）终止与 万达酒店 管理协议的21家酒店及哈尔滨融创 万达 嘉华酒店，22家酒店品牌均会换牌成为永乐华住旗下品牌酒店。目前22家酒店换牌计划正在推进中，换牌期间，酒店保持正常运营。 9月16日晚间，万达酒店发展（00169.HK）公告，公司两家附属公司和融创中国（01918.HK）就提前终止21家酒店管理协议达成一致，融创中国将向万达支付1.33亿元作为终止补偿，及向万达支付6859万元以结清与万达之间截至2021年6月30日的全部未支付的应付账款。 澎湃新闻当时获悉，按照原先双方的约定，融创交给万达管理的21家酒店的合同协议期限是20年，即2037年到期。这21家酒店中包括19家正在运营的酒店和2家正在建设且尚未开始运营的酒店。 而融创中国和华住集团的交集可追溯至今年3月。 3月22日，华住集团宣布与融创中国旗下融创文旅集团达成战略合作，成立永乐华住酒店管理有限公司。永乐华住注册资本5000万元（人民币），双方各持股50…