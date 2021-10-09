携程:启动22周年庆 打造千万元级会员福利盛宴

【品橙旅游】10月8日，携程22周年庆活动正式上线，为会员带来年度狂欢盛典。会员作为携程的重要核心，近一年不断升级权益福利，规模也持续扩大。数据显示，携程整体会员规模同比上年增长28%，会员专属权益为各等级会员累计省下超38亿元。携程相关负责人表示，此次周年庆活动，携程也将给予会员最真诚的回馈，带来千万元级权益放送。 携程持续升级会员权益 近一年为会员累计省下超38亿元 携程数据显示，近一年，携程整体会员、高等级会员规模均呈现双位数增长。其中，铂金及以上高等级会员规模增长35%、订单量增长超40%。去年9月上线的黑钻会员最新规模也较半年前增长62%，年均订单过百单。除了持续为会员提供的旅行产品优惠，会员覆盖面扩大也离不开携程不断创新会员体系，为提升会员价值做出的努力。 今年4月和7月，携程两度升级等级会员权益，增加机场休息室、酒店/度假无忧退订等10余项权益，从住到行覆盖多旅游场景，为会员出行体验提供安心保障，提升会员旅途含金量。据悉，近一年，携程会员专属权益为各等级会员累计省下超38亿元。截至10月7日，携程用户使用权益的订单渗透率较今年1月增长220%。 7月起，携程还将集团会员日…