武汉第二批集中供地首日：24宗地揽金超240亿，多数底价成交 亚汇网

10月9日，武汉第二批集中供地拉开序幕。据武汉土地市场网公布，当天共成交24宗地块，土地面积155.60公顷，规划建筑面积375.76万平方米，起始总价239.22亿元，成交总金额240.17亿元。 值得注意的是，在出让方式上，武汉此次使用了多方面的竞买规则，包括竞一次性付款、竞评比建筑品质等。而竞拍首日的最终成交结果显示，当天多数地块均以底价成交，“稳地价”调控成效明显。 新规则组合拳下，“底价成交”成为主旋律 此次武汉集中供地，综合使用“设置出让最高价”“竞一次性付款”“竞企业自持市场性租赁住房建筑面积”“竞现房销售建筑面积”“竞房屋全装修建筑面积”“竞评比建筑品质”等六个方面的“组合拳”，引导市场从价格竞争向质量竞争优化。 从首场揭牌的情况来看，土地市场整体表现平稳，多数地块均为底价成交，组合调控手段发挥了较大作用。据武汉市土地交易中心公告披露，在当天成交地块中，位于东湖新技术开发区的P（2021）116号纯住宅地块产生竞价，经2家企业网上竞买19轮后，最终该地块由武汉左岭新城开发投资有限公司以14.98亿元的总价、11748元/平方米的楼面地价成交，溢价…