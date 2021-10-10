构建"运河+文化+旅游"新模式 2021年沧州市旅发大会开幕_河北新闻网

扫码阅读手机版 河北日报讯（记者戴绍志、王雅楠）10月9日，2021年沧州市旅游产业发展大会开幕式在沧州国际会议中心举行。开幕式上，与会人员观看了沧州市文化旅游主题宣传片，并在开幕式后对全市重点旅发项目和沧州博物馆进行了观摩。 大会以大运河文化带建设为主题，在泊头市、吴桥县、东光县、南皮县、青县、沧县、运河区、新华区举办。作为大运河流经里程最长的城市，沧州市积极抢抓大运河文化带建设机遇，将大运河文化带建设作为全市的“三件大事”之一，按照“河为线、城为珠，线串珠、珠带面”的理念，全面做好保护、传承、利用三篇文章，统筹构建了全域“1+6+1”规划体系，努力打造大运河璀璨文化带、绿色生态带、缤纷旅游带。特别是今年，谋划推进了总投资375亿元的25个重点项目，建设了南川楼、朗吟楼等一批标志性、代表性的景观建筑，串联起了沧州的美丽中轴线。 沧州市大力构建“运河+文化+旅游”新模式，延伸文旅融合高质量发展“链条”，讲好新时代“运河故事”。此外，突出提升堤顶路贯通能力，全域开展水质治理，建设绿色生态廊道，再现“一船明月过沧州”的盛景，让古老的大运河成为沧州最具魅力的生态名片、文化印记、产业高地，真…