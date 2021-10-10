“分手”万达后 融创选择华住的控成本心思华住文旅孙宏斌酒店万达_手机网易网

融创并不擅长于酒店管理，2017年“世纪交易”中以438.44亿元的对价接下万达的酒店资产包后，全托管予万达管理。合同约定，项目的品牌、规划内容、项目建设和运营管理继续由万达把持。 也就是说，从合作性质上看，融创作为“业主”，而万达则是作为管理方，要么前者向后者缴管理费，抑或后者向前者收缴租金，而后收益自占。但融创与华住的合作则是借助双方各自在资产和经营管理上的优势。 融创中国执行总裁兼融创文旅集团总裁路鹏表示，“22家融创酒店授权永乐华住管理，将进一步发展和壮大合资公司，相信也会由此获得经营业绩和文旅酒店板块综合运营能力的提升。” 这也曾是万达和凯悦、洲际、希尔顿等国际酒店管理集团合作的方式。彼时，万达负责酒店前期的投资和建设，外国伙伴则负责酒店的运营管理。而后万达便在吸取经验后解除合作，开始自我输出品牌和管理能力。 对于融创，这一步仿佛不是最终目的。路鹏称，未来会充分发挥在酒店板块内的已有资源和品牌价值，进一步提升经营业绩，紧密联动主题娱乐、商业、冰雪等业态板块，凸显整体协同效果。这意味着，酒店与文旅有协同作用。且除了高端酒店业务之外，近来发布的融创小镇还包括民宿等泛酒店业务，也不…