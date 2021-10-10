34岁董秘海滩溺亡、26岁施救者遇难，酒店推卸责任？酒店溺亡_新浪科技_新浪网

原标题：34岁董秘海滩溺亡、26岁施救者遇难，酒店推卸责任？ 中新网客户端北京10月10日电(记者 谢艺观)10月7日晚间，永冠新材发布的一则公告引起了人们的注意：公司董事、副总经理兼董事会秘书杨德波因休假期间遭遇意外于2021年10月2日不幸去世。 永冠新材发布公告截图。 上市公司董秘海滩溺水，两人身亡 据永冠新材招股说明书显示，杨德波出生于1987年，现年34岁。曾任杭州汇同对外贸易有限公司项目经理，历任永冠有限企划和IT部经理，现任永冠股份董事、董事会秘书。 此次意外之前，据公司9月27日披露，杨德波获授股票期权数量6万份，占激励计划拟授予股票期权数量的2.93%，股票期权首次权益授予的行权价格为28.51元/份。 杨德波意外身亡，永冠新材股价亦受挫，10月9日，永冠新材收跌3.76%报31.71元。 此前曾有媒体曝出，10月2日，两人在海南省博鳌海域度假游玩时，发生溺亡。其中一人因见义勇为不幸遇难。后据《每日经济新闻》报道，经确认，永冠新材董秘杨德波确系在海南琼海一海域的溺亡者之一。 10月4日，“琼海政法”微信公众号发布关于拟确认为琼海市见义勇为积极分子人选的公示，26岁的张…