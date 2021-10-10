十一黄金周，一座旅游城市试图走出谷底民宿丽江散客旅行社黄金周旅游_手机网易网

每经记者：舒冬妮 每经编辑：陈俊杰 9月27日，晚七点半， 丽江 的天还没有黑尽，晚霞五彩斑斓，古城华灯初上。一间酒吧里，两位歌手准时坐在话筒前，台下只有一桌客人，两男两女，点了660元套餐，包含一打啤酒。 晚上七点半到九点半是酒吧的黄金时间，老板形容，往年这个时间“爆满”、“一位难求”，但谈到今年十一 黄金周 ，他立马改口，“估计今年没那么多人”。10月1日，国庆黄金周首日，记者又来到这家酒吧，人比之前多，但依然没有坐满。 根据丽江市政府工作报告，2020年丽江第一二三产业占比分别为15.1：32.3：52.6，而第三产业又以 旅游 业为主。丽江，是一座靠旅游发展起来的城市。 丽江文旅局官网显示，今年国庆七天假期，丽江市共接待游客121.46万人次，同比增长8.72%，实现旅游综合收入10.83亿元。而2019年十一黄金周，丽江市共接待游客139.93万人次，旅游综合收入16.17亿元。 2021年十一黄金周，丽江接待游客人次恢复至2019年同期的86.8%。在遭遇2020年疫情重锤后，对于丽江，这样的数据是一个好消息。 这座旅游城市正试图爬出谷底，恢复元气。 “轻松”不少的景点工作…