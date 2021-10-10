守护城市的最美“警”色

风雨中昼夜坚守 他们是这座城市最美的“警”色 国庆七天长假，人们开启了旅游、休闲、购物模式，沉浸在欢乐喜庆的气氛之中。然而有这样一群人，放假对他们来说意味着更加忙碌，他们放弃与亲朋好友相聚的机会，昼夜坚守在火车站、汽车站、商场、超市以及城市的大街小巷，用实际行动默默守护着百姓的平安幸福，他们就是身着“警服蓝”的警员们。 加强隐患排查保平安 新华分局组织各警种对重点区域、重点企业、娱乐场所、危爆物品行业、酒饭店、旅馆、网吧、学校、出租房屋、流动人口聚焦地、城乡接合部等地开展了以消防安全、纠纷隐患为主的拉网式大排查大整治行动。结合正在开展的“金盾风暴”严打整治专项行动，严密排查各类治安隐患和纠纷苗头，对抢劫、抢夺、盗窃等各类违法犯罪始终保持高压打击态势。期间，共检查车辆300余台次，清查重点场所、宾馆、酒店、出租房屋400余家，整治安全隐患30余起。排查、化解各类矛盾50余起，有力消除了各类风险隐患，为创造一个安全、祥和的节日奠定了坚实的基础。 雨夜守护绚烂光影秀 魅力光影秀，浓浓为民情。国庆长假石家庄连日降雨，然而降雨却丝毫没有影响市民群众的热情。夜幕刚刚降临，前来省博物院观看主题光影秀…