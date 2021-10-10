药明巨诺宣布与国家血液系统疾病临床医学研究中心达成战略合作

上海2021年10月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 药明巨诺（港交所代码：2126），一家专注于开发、生产及商业化细胞免疫治疗产品的创新型生物科技公司，今日宣布与国家血液系统疾病临床医学研究中心（苏州大学附属第一医院）达成战略合作。双方将发挥各自的技术及资源优势，共同提升中国细胞免疫治疗的临床研究及诊疗水平。

苏州大学附属第一医院血液科于2019年正式获批成为国家血液系统疾病临床医学研究中心。基于此次合作，双方将通过全方位的研究合作，创建标准的细胞治疗临床验证模式，实现创新细胞免疫治疗的开发和科研成果的转化；搭建多渠道学术交流平台，分享和探讨科研成果与热点话题，推动学术发展；结合最新的相关诊疗指南，协助科室建立CAR-T细胞治疗规范和临床应用全流程管理，共建国际一流的细胞免疫治疗示范中心。

展望未来，药明巨诺希望携手更多医疗机构，合作共建细胞免疫治疗临床应用和卓越实践方案示范中心，实现“医研产”战略一体化合作，从而推动创新细胞免疫疗法的蓬勃发展。

关于药明巨诺

药明巨诺（港交所代码：2126）是一家专注于开发、生产及商业化细胞免疫治疗产品的创新型生物科技公司。由巨诺医疗（一家百时美施贵宝的公司）和药明康德于2016年联合创建，药明巨诺致力于以创新为先导，成为细胞免疫治疗引领者。药明巨诺已打造了国际顶尖的细胞免疫疗法的技术与产品开发平台，以及涵盖血液及实体肿瘤、极具潜力的产品管线，以期为中国乃至全球患者带来治愈的希望，并引领中国细胞免疫治疗产业的健康规范发展。欲了解更多详情，请访问：www.jwtherapeutics.com。

前瞻性声明

本发布所包含的前瞻性声明是基于管理层现有的期望和信心，会存在一定的不确定性或风险从而导致实际结果在实质上与所描述的有所区别。显著的风险和不确定性，可能包括了以下涉及的内容，以及在公司提交给香港交易所（HKEx）的报告中予以更为全面的描述。除非另有注明，公司提供截至发布日期当日的信息，并且明确无义务更新相关事项及其所含内容或提供任何解释。具体内容，详见公司官网：www.jwtherapeutics.com/cn/forward-looking-statements/。

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