关于辛亥革命与台湾的历史观照 关于辛亥革命与台湾的历史观照 2021-10-10 18:03:37 来源： 新华网 作者：王诗尧 责任编辑：王诗尧 2021年10月10日 18:03 来源：新华网 参与互动 关于辛亥革命与台湾的历史观照 新华社台北10月10日电（记者陈键兴）台北市民大道一段高架桥下，一所始建于1900年的木屋掩隐在绿荫里。不远处的台北车站人流如织，这座身居闹市的逸仙公园里仅游客两三和几位休憩的老人。 “逸仙公园”自然与孙中山先生有关。1900年、1913年、1918年，他三度踏上宝岛台湾，第二次就下榻于此地的“梅屋敷”旅馆。辛亥革命110周年之际，记者来此造访，因为疫情，史迹陈列展暂停开放，只能漫步庭院，遥想当年…… 辛亥革命与台湾之关系，可追溯至1895年，清政府签订《马关条约》，将台湾及澎湖列岛割让日本。这是近代中国最大的耻辱与最深的伤痛，直接点燃了孙中山推翻清廷、振兴中华的革命激情，同年他领导兴中会在广州发动第一次起义。创设兴中会时，中山先生就提出“恢复台湾，巩固中华”。1897年，他派陈少白赴台，联络爱国同胞，在台北成立了兴中会第二个分会。 1900年9月，孙…