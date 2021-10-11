2个月洗钱1.1亿！13人犯案团伙流窜作案，为境外诈骗团伙洗钱，办理银行卡被一网打尽_媒体_澎湃新闻-The Paper

近日，一洗钱犯罪团伙在山东青岛某家银行继续试图办理银行卡时，被一网打尽。 据山东省警方日前消息，青岛警方打掉了一个流窜多地的跑分洗钱犯罪团伙。在今年5月至7月的两个多月的时间里，这个13人的犯案团伙先后流窜至贵州、云南、广西、宁夏、山东多地，沿途办理数十张银行卡，为境外网络诈骗犯罪团伙“跑分”洗钱，涉案金额多达1.1亿元。 一家银行资深从业人士告诉券商中国记者，一些地方性银行在全国分支机构少，各个银行之间的信息库彼此独立、无法共享，地方银行受地域影响，对开卡客户的情况掌握并不全面，所以给此类不法之徒造成可乘之机，“按照规定，一个人只能在同一家银行最多开4张银行卡，各个地方都有地方性银行，每家银行掌握的情况也不互通，这就给犯罪分子钻了空子的机会。” 反常行为惹银行员工注意 不久前，两名中年男子出现在青岛市某银行敦化路支行大厅。疫情常态化之下，银行的大堂经理与往常一样，提醒前来办理业务的客户出示行程码。 两名中年男子匆匆忙忙掏出手机打开行程码，大堂经理一眼望过去，却发现屏幕显示，这俩人在14天内到达或途径的省份异常的多：贵州、云南、福建……这不由得引起了大堂经理的警觉，在他们走向柜面办理业…