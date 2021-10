本文来自微信公众号: 中欧商业评论(ID:ceibs-cbr) ,作者:邓中华, 编辑:周琪,原文标题:《 山西灾情,为何“5000万元”成互联网巨头们的捐款标配?》 ,头图来自:视觉中国 已故创新大师、“破坏性创新”理论提出者克莱顿·克里斯坦森教授,生前的最后一部著作,《繁荣的悖论》 (The Prosperity Paradox:How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty) 就提出了一条经济效益与社会效益并重、企业与社会大众共赢的创新之路:开辟式创新 (market-creating innovation)