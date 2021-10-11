全文公布！北京市无障碍环境建设条例11月1日起施行，解读来了_腾讯新闻

《北京市无障碍环境建设条例》已由北京市第十五届人民代表大会常务委员会第三十三次会议于2021年9月24日通过，自2021年11月1日起施行。 一、制定条例的背景和起草过程 无障碍环境建设是满足人民群众对美好生活需要，特别是保障残疾人、老年人等社会成员平等享有经济社会发展成果，自主参与社会生活的重要民生举措，也是践行对国际社会的庄严承诺，确保北京2022年冬奥会、冬残奥会这件党和国家的大事顺利筹办的重要基础条件，是首都社会文明进步的重要标志。 2004年，本市颁布实施我国第一部无障碍建设领域的地方性法规――《北京市无障碍设施建设和管理条例》，着眼于设施建设，推动本市无障碍设施的规划建设水平，对于保障2008年北京奥运会成功举办起到了不可或缺的作用。 随着经济社会的发展和人民生活水平的不断提高，无障碍建设正在从设施建设向环境建设转变。2012年，国务院公布实施《无障碍环境建设条例》，在关注无障碍设施硬环境建设的同时，对于无障碍信息交流和社区服务等软环境建设也作出了规定，这对地方立法提出了新的要求。 同时，除残疾人群体外，老年人及伤病患者、孕妇、儿童等其他社会成员对无障碍环境的需求持续增长，…