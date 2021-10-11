关于辛亥革命与台湾的历史观照 中国日报网

新华社台北10月10日电（记者陈键兴）台北市民大道一段高架桥下，一所始建于1900年的木屋掩隐在绿荫里。不远处的台北车站人流如织，这座身居闹市的逸仙公园里仅游客两三和几位休憩的老人。 “逸仙公园”自然与孙中山先生有关。1900年、1913年、1918年，他三度踏上宝岛台湾，第二次就下榻于此地的“梅屋敷”旅馆。辛亥革命110周年之际，记者来此造访，因为疫情，史迹陈列展暂停开放，只能漫步庭院，遥想当年…… 辛亥革命与台湾之关系，可追溯至1895年，清政府签订《马关条约》，将台湾及澎湖列岛割让日本。这是近代中国最大的耻辱与最深的伤痛，直接点燃了孙中山推翻清廷、振兴中华的革命激情，同年他领导兴中会在广州发动第一次起义。创设兴中会时，中山先生就提出“恢复台湾，巩固中华”。1897年，他派陈少白赴台，联络爱国同胞，在台北成立了兴中会第二个分会。 1900年9月，孙中山化名来台，在台北指挥策划惠州起义，受到日本殖民当局严密监视，起义失败后被驱逐。中山先生首次来台停留42天，奔走传播革命思想，台湾进步人士深受感召。1910年，同盟会台湾分会成立，隔年4月广州起义参加者中就有台籍会员许赞元等，后来又有…