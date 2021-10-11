全文公布！北京市无障碍环境建设条例11月1日起施行无障碍停车场公共场所_手机网易网

停车场管理单位应当加强对无障碍停车位的管理，对擅自占用无障碍停车位的，予以劝阻、制止；对当事人拒不改正的，应当向公安机关交通管理部门报告。 第十八条 旅馆、酒店应当按照无障碍设施工程建设标准配置一定比例的无障碍客房。 第十九条 任何单位、个人不得损毁、侵占或者擅自停止使用道路、公共建筑、居住建筑和居住区内的无障碍设施。 经批准临时占用道路的，应当避免占用无障碍设施；确需占用的，应当设置护栏、警示标志或者语音提示，并采取必要的替代措施。临时占用期届满，占用单位应当及时恢复无障碍设施功能。 第三章 无障碍信息交流 第二十条 本市支持信息无障碍领域的技术研发与应用，推进人工智能、物联网、区块链等技术在信息无障碍领域的成果转化，支持新技术在导盲、声控、肢体控制、图文识别、语音识别、语音合成等方面的应用。 第二十一条 残疾人联合会、老年人组织网站应当达到无障碍网站设计标准，政府及其部门网站、政务服务平台、网上办事大厅应当逐步达到无障碍网站设计标准。 本市鼓励新闻媒体、金融服务、电子商务等网站建设符合无障碍网站设计标准。 第二十二条 政府及其部门、公共服务机构提供的移动互联网应用，应当符合相关无障…