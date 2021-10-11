上市公司董秘和施救者身亡，酒店推卸责任？宾馆私属

据永冠新材招股说明书显示，杨德波出生于1987年，现年34岁。曾任杭州汇同对外贸易有限公司项目经理，历任永冠有限企划和IT部经理，现任永冠股份董事、董事会秘书。 此次意外之前，据公司9月27日披露，杨德波获授股票期权数量6万份，占激励计划拟授予股票期权数量的2.93%，股票期权首次权益授予的行权价格为28.51元/份。 杨德波意外身亡，永冠新材股价亦受挫，10月9日，永冠新材收跌3.76%报31.71元。 此前曾有媒体曝出，10月2日，两人在海南省博鳌海域度假游玩时，发生溺亡。其中一人因见义勇为不幸遇难。后据《每日经济新闻》报道，经确认，永冠新材董秘杨德波确系在海南琼海一海域的溺亡者之一。 10月4日，“琼海政法”微信公众号发布关于拟确认为琼海市见义勇为积极分子人选的公示，26岁的张子琛位列其中。 其事迹中提到，10月2日18时30分左右，杨某波到入住酒店附近的海边下水游泳，其妻儿在岸上散步，由于不熟悉水情，杨某波出现溺水情况并呼救。位于其大约三、四米左右的张子琛及其父亲张某军第一时间发现杨某波溺水，立即游去救人。因夜黑浪大，张某军体力不支，极力回游返回岸边，张子琛继续游去救杨某波。张…