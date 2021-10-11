北京2021年10月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 安联世合(Allianz Partners)不断致力于开发并提供移动出行一站式解决方案，为驾驶人员带来安心无忧的服务体验，日前集团领导团队加入的一位新成员进一步巩固了其在道路救援业务的专长。

Natacha Bouaziz 已于 2021 年 7 月 5 日加入安联世合，成为其道路救援 (RSA) 业务全球负责人。全球道路救援团队提供保险、服务和数字化解决方案，为各种车辆（乘用车、轻型商用车、摩托车、卡车、自行车和新移动出行工具）的驾驶人员提供事故或故障救援服务。在新职位上，Natacha将进一步推进道路救援业务线的全球战略，加快数字化转型，实现增长目标，并不断提高客户满意度。

在加入安联世合之前，Natacha在优普援助(Europ Assistance)就职，担任汽车业务全球负责人，直接向首席执行官汇报。她负责全球汽车业务和产品线，成功地利用新移动生态系统（包括数字化、互联服务和电动汽车）为国际客户提供创新产品和建立价值主张。

在此之前，Natacha在汽车行业工作了18年，效力于雷诺公司(Renault)。凭借基于战略愿景和运营思维的领导方法，她先后在采购、车队售后、海外业务和跨地区管理（欧洲、非洲/中东、亚洲）领域担任过不同职务。

Natacha拥有法国ESSEC商学院的法律硕士学位和国际法硕士学位。

安联世合道路救援业务全球负责人 Natacha Bouaziz 评论道：“我很高兴能加入安联世合团队。安联世合是全球救援领域的佼佼者，而且拥有发展的主要驱动因素，那就是创新和客户满意度，具有卓越的服务交付水平。我将通过自己的经验来帮助扩大我们面向未来的产品范围，在多个地区实现技术驱动，支持安联世合实现从以汽车为中心，到以客户为中心的道路救援服务业务转型。”

安联世合移动出行与救援业务首席执行官兼管理委员会成员 Tomas Kunzmann 补充说：“我们热忱欢迎Natacha加入我们的团队。她带来了汽车和救援两个领域的宝贵经验，并且在部署全球性转型项目方面成绩斐然。Natacha的到来正值道路救援和移动出行生态系统以及客户期望不断演进这样激动人心的时刻。我们的目标是提供广泛的简单和创新的产品，帮助驾驶人员快速高效地继续他们的旅程，并带来更加安心无忧的服务体验。”

相关链接 :

http://www.allianz-partners.cn

安联世合集团任命Natacha Bouaziz为道路救援全球负责人 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com