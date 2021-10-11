杭州2021年10月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国房颤电生理介入器械领导者 — 杭州德诺电生理医疗科技有限公司（下称“德诺电生理”）今日宣布，已与美国三维心脏成像系统公司APN Health,LLC（下称“APN Health”）正式签署投资协议与独家许可协议。此次投资及合作旨在将APN Health的核心产品 — Navik 3D 成像和导航系统引入大中华市场，配合德诺电生理自主研发的CardioPulse 脉冲消融产品，为阵发性房颤肺静脉隔离和其他复杂性心律失常患者提供更好的治疗。

APN Health成立于2007年9月，由美国电生理学家Jasbir Sra医生在美国威斯康星州创立，是一家为治疗心律失常开发三维心脏电生理标测系统的医疗设备公司。APN Health核心产品Navik 3D 已于2016年获得美国FDA批准，该产品仅需基础的患者电生理数据和透视成像系统，结合专有的专利算法，形成导管绘图和心律失常消融治疗的三维电生理图。产品经济易用，便于推广，可使更多患者得到有效治疗。

德诺电生理致力于房颤电生理及卒中预防的介入器械领域，为患者提供安全有效的创新解决方案，其核心产品CardioPulse 是具有完全自主知识产权的国内首款脉冲消融治疗房颤产品。该产品已于2020年12月成功完成亚洲首例脉冲消融（Pulsed Fields Ablation,PFA）手术治疗阵发性房颤，又于今年7月成功完成了亚洲首例持续性房颤的脉冲消融手术。

PFA作为一种新型消融能量，消融效率优于现有的射频消融和冷冻消融，不仅使手术时间大幅缩短，且很好地解决了消融安全性和有效性的问题。 CardioPulse 脉冲消融产品能适应不同肺静脉解剖差异，可实现多个肺静脉的导入，脉冲电极具有消融和标测功能，方便手术操作。

德诺电生理与APN Health的合作将使脉冲消融技术从阵发性房颤的治疗推广到各类复杂心律失常疾病的治疗，构建完整的生态系统，用更好的治疗方式，更低的成本，为患者提供更优的选择。

德诺医疗联合创始人兼德诺电生理董事长赵亦伟表示：“APN Health的Navik 3D 产品的引入，标志着德诺电生理成为房颤治疗的整体解决方案的提供者， 公司产品将能够治疗简单到复杂的各类型房颤疾病。另外，该技术应用成本低，使用简便，将易于在临床端进行广泛推广。”

APN Health创始人、电生理学家Jasbir Sra医生表示： “与德诺医疗达成战略合作，APN 看到了可以为更多医院、医生和患者提供简单的解决方案的重要机会，我们将利用Navik 3D 这一操作便捷且具有成本效益的平台、通过简化治疗过程来治疗更多患者的心脏疾病。”

德诺电生理引入Navik 3D三维标测系统，构建房颤治疗新生态 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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