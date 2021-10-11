蒙特利尔，上海和武汉2021年10月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 菲吉乐科股份有限公司很荣幸地宣布正在进行LysiThru® 的商标注册。LysiThru® 是噬菌体裂解酶高通量筛选平台，能快速地筛选、开发出针对革兰氏阳性及阴性致病菌有效的裂解酶。

据公司医学执行副总裁李广志医生介绍，噬菌体裂解酶是由噬菌体编码的能杀死细菌的肽聚糖水解酶。和传统抗生素相比，噬菌体裂解酶有以下几个优势：（1）非常快速地发挥杀菌作用；（2）容易穿透细菌生物膜；（3）仅靶向特异的致病菌，对其他菌群没有影响；（4）不易引起细菌耐药，与抗生素联合使用具有协同作用。LysiThru® 这个技术平台能更快速地甄别出全新的、最有效的且可商业化的噬菌体裂解酶。

Assaf Raz博士，菲吉乐科中国研发副总裁进一步介绍到，LysiThru® 是一个结合了生物信息分析，高通量结构构建、筛选及基因工程的方法学组合。与竞争对手相比，这个技术平台能促进具有商业潜能的更有效的噬菌体裂解酶的快速开发，能够大量地节省开发的时间和费用。

Mya Thandar博士是菲吉乐科武汉研发中心的首席研究科学家，是LysiThru® 技术平台的关键设计者，她总结说“细菌耐药是我们这个时代最严重的医学问题之一，我相信为了解决细菌耐药这个全球性的健康威胁，LysiThru® 这个技术平台能赋予我们研发出靶向的生物抗菌制剂以补充或替代现有的抗菌治疗手段。在接下来的几年，我们相信能开发出针对几乎所有难以治疗的致病菌的裂解酶产品。”Thander博士又补充到，耐药菌感染的风险可能在快速地增长，用全新的技术手段去解决耐药菌感染是非常重要的。根据联合国抗微生物药物耐药性问题机构间特设协调组的估算，现在全球每年大约有将近70万人死于耐药菌的感染，但在某些情行下，这一数字可能会增加到1000万人。

最后，菲吉乐科董事长Mark Engel 特别提到，“多数公司不会发布商标注册的新闻稿。我们这么做是相信拥有了额外的资金，我们就能快速开发出商业上可行的裂解酶，以对抗大多数对抗生素耐药的致病菌。”

菲吉乐科：噬菌体裂解酶高通量筛选平台 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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