S-FACTORY EXPO 智能工厂展10月20日深圳宝安新馆亮相

智能工厂为3C电子企业打开决胜之门

深圳2021年10月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 对于电子行业而言，智能工厂及自动化技术已经不是一个新的概念。但是伴随市场需求的不断增长以及新兴技术的涌现，智能工厂设备与全套生产线解决方案的升级迭代仍然一直深受企业关注。尤其在2021年，搭乘5G、AIoT的快车，3C消费电子产品、智能汽车等迎来了持续换机、换车热潮。市场需求的暴增倒逼电子产业升级。更多企业都在谋求更快的生产效率与更加精密的生产工艺，以满足电子产品最终呈现的个性化、智能化与精细化。

换言之，对于业内来说，当进入4.0工业时代，工厂的智能程度决定了产品质量与生产力；工厂的智能化俨然成为各大电子品牌企业逐鹿市场的决胜关键。

由此，针对3C 等电子产品竞争激烈、产品生命周期短、换新率高，对新材料、新技术、新工艺的应用集中度高，设备定制化程度高等特点，由中国国际贸易促进委员会、励展博览集团、深圳市机器人协会联合主办的S-FACTORY EXPO 智能工厂及自动化技术展览会将于10月20 – 22日在深圳国际会展中心（宝安新馆）盛大展出。前沿的智能制造如何赋能生产线？届时将为大家揭开谜底。

高科技武装：

智能电子后道组装与测试设备及技术“大阅兵”

“S-FACTORY EXPO 智能工厂及自动化技术展览会”是深耕电子制造自动化领域的“NEPCON系列展会”中的升级展区，专注“3C行业后道组装与测试”，展品涵盖机器视觉、大数据、物联网与工业软件、工业机器人、AGV、智能仓储、运动电机、传动与气动、自动化配套与物流、控制设备、设备及配件。集高科技系统集成技术、数字技术、智能制造装备于一堂。

主办方表示，这将是一场全球创新智能电子生产设备的“大阅兵”，盛况空前，众多智能制造行业实力展商携带新品全面空降，ABB、盘古、雷赛智能、沃德、越疆、祥银、克洛诺斯、软体机器人、贝迪、乐创、优艾智合、新日升、捷泰达、正运动、奇力速、邦正、普密斯、研控、锐驰机器人、威易迅、铁蜗牛等行业内知名企业均悉数到场；上万位来自消费类电子、汽车电子、通信电子等领域的专业买家云集，届时，将实现资源的一手交互，为汽车电子、手机、电脑及电脑周边、家用电器、无线通信设备及系统、航空航天及军用电子、自动化及工控电子、视听及数码电子产品、智能家居及可穿戴产品、医疗电子及设备、新能源、安防电子、服务型机器人及无人机、仪器仪表、新能源、金融电子等各个行业带来前瞻的技术应用，助推各个行业生产工厂向网络化、数字化、智能化转型发展，实现生产质变，重塑制造企业核心竞争力。

生态革新：

“EMS电子制造服务展示区”创新升级

本次展会展区以“一站式电子制造供应链生态圈”为主题，吸引国内稀缺以优质PCB制造企业和近50家高端智能制造EMS企业，如资电、海格、廣上科技、斯比泰、弘亿科技、捷视、意拉德、旭盛泰、绿成、诚达伟业、美达高频、牧和、研宏达、鹰江、百千成、曼联、兴科讯、科能、格兰拓普、英创立等近50家企业同台竞技，带来国际化的电子制造服务前沿案例，提供更快捷的资源对接。

现场直击：

将实际中国智能生产线“搬”到现场，1：1兑现想象

不仅如此，作为电子行业展会的口碑之王，NEPCON系列展会从来不会让人失望。本届S-FACTORY EXPO 智能工厂及自动化技术展览会精彩亮点就是1：1现场组建中国智能制造生产线，让每位前来观展的嘉宾都能即时观看设备互联协作的过程，全面掌握从实时下单、元器件贴装、外壳组装、自动化测试等电子产品生产流程。

来自创劲鑫的上板机、炉前AOI、下板机、贴标机；正实的打标机、印刷机；路远CPM-F2多功能贴片机；捷豹的十温区双轨氮气无铅热风回流焊R10-D；伟铭科技de X-ray点料机XC-01；宇顺力的全自动井字形双向分板机 YSV-5A；拓取的SMT在线喷码机；中禾旭的ZHX-R20CE-IN 在线自动立式插件机；以及博杰的D3380系列（单阀版）等国产智能制造天团现场组建智能制造生产线，以“一站式智能制造方案”真实还原每一道工序的精准、高速、高效与灵活。不用移步每个厂商，智能工厂现场可见，独一无二的观展体验，非常值得期待。

同期论坛：

5G赋能智能制造，引爆电子产业新革命

除此之外，笔者了解到展会同期多场论坛，覆盖智能制造行业前瞻主题，同样别开生面。都说5G是迎接工业4.0时代的前奏，5G技术是支撑智能制造的关键技术之一。所以电子人颇为关心的5G在智能制造中的应用成为本次展会同期论坛的重头大戏。展会同期将带来近30场相关论坛相继举行，群英荟萃，百家争鸣，5G“三超”（超高速、超大连接、超低时延）的关键能力，和万物互联在智能制造中的应用场景将被重新想象。高效的技术学习、直效的商务交流，将为行业精英大开思想之门，助力电子人捕捉市场新视角与技术新启发。

部分5G智能制造应用论坛：

全球智能制造学院——电子&能源主题论坛 10月20日 第十七届“NEPCON与智慧工厂1.0-电子制造的未来”主题研讨会 10月20-21日 中国数字化工厂与电子制造高峰论坛 10月20-21日 2021大湾区物联网创新技术及应用大会 10月20日 家用电器设计与制造产业论坛 10月20日 SiP微组装产业突围与创新高峰论坛 10月20日 全球智能制造学院–电子&汽车主题论坛 10月21日 NEPCON World 硬件电子创新大会 10月21日 5G手机智能制造产业链峰会 10月21日 万物互联2021-智慧人居场景应用高峰论坛 10月22日 电子产业新形势下的智能制造或从无人机拆解看背后的核心技术 10月22日 2021智能照明控制系统创新应用论坛 10月22日

*具体会议安排请以会议现场演讲为准，解释权归主办单位所有。

预登记倒计时：

S-FACTORY EXPO智能工厂展，与电子人不见不散

在工业4.0、工业互联、物联网、云计算等热潮下，全球众多优秀制造企业都开展了智能工厂建设实践，智能工厂将很快成为电子制造业的标配。S-FACTORY智能工厂及自动化技术展览会将持续以“展示+演示+论坛”的形式，致力为业内带来更多的前沿资讯和技术解决方案，助力电子制造业全面朝智能化、自动化工厂嬗变。

S-FACTORY EXPO与NEPCON ASIA 亚洲电子生产设备暨微电子工业展览会、AUTOMOTIVE WORLD CHINA 汽车电子技术展览会、ES SHOW 深圳电子元器件及物料采购展同期举办，展示内容覆盖“电子器件物料采购-PCBA-自动化组装及测试-EMS代工服务”，展会整体规模将达70,000平方米，共享预计75,000名将莅临展会现场的电子制造全行业优质买家，成为电子制造行业向数字化转型加速迈进的超强平台。

目前，距离2021“S-FACTORY EXPO”即将开幕，展会为观众提供的参观预登记通道即将关闭。电子人不容错过的盛宴即将拉开帷幕，电子制造业的“最强大脑”与各位行业精英共创行业未来。让我们翘首以待。

S-Factory Expo 2021观众预登记途径:

https://ali2.infosalons.com.cn/reg/Nepcon21sz/registercn/login?type=42C94M

参观热线：400 650 5611

关注官方微信号：S-FACTORY EXPO智能工厂展

详情请访问：www.s-factoryexpo.com

S-FACTORY EXPO 智能工厂展10月20日深圳宝安新馆亮相 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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