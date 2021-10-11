汉高亮相2021中国国际纺织面料及辅料（秋冬）博览会

“高”招随行，嬉游随心：汉高发布环保高效粘合剂新品，纺织复合应用再添新机

上海2021年10月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 10月9日至11日，汉高携多款可持续、高效能的粘合剂新品亮相2021中国国际纺织面料及辅料(秋冬)博览会（简称Intertextile或“展会”）。作为具有全球影响力的行业盛会，Intertextile为纺织服饰产业链构筑了多元交流平台，全方位呈现新产品、新技术、新趋势。在本届展会期间，汉高紧贴服饰面料的生产、消费痛点，以“‘高’招随行，嬉游随心”为主题，推出多款无痕点胶复合技术新品，并通过活力洋溢的开放式陈列、数字化互动，向客户及合作伙伴展示了领先行业的技术实力、引领纺织复合应用变革的创新基因。

三款新品重磅齐发，高效环保领跑行业

当前，可持续发展已成为全社会面临的共同课题。对于纺织面料行业而言，以技术手段降低生产能耗、减少碳排放，既能为生产端注入可持续活力，也将提升终端消费者选购低碳产品的意识。作为可持续发展倡导者，汉高率先研发可用于纺织复合的环保粘合剂产品，并于本届Intertextile重磅发布：

1) 汉高首款用于纺织复合的无痕点胶生物基粘合剂

不同于传统粘合剂，汉高首款用于纺织产业的无痕点胶生物基粘合剂（LOCTITE NSP 7810）的原材料来源于玉米、秸秆等植物，其生物基含量高达35%，从原料端开始减少对石油的依赖。其优异的生物基属性，可显著降低生产过程的碳足迹。同时，新品具有优异的初始强度及耐黄变性能，确保精准定位、美观耐用；在较低温度下即可点胶，节约能源。应用该生物基粘合剂的服饰可耐90度水洗不脱层，保持柔软触感，高强弹力，令运动爱好者得以舒适跃动，英姿挥洒。



汉高无痕点胶生物基粘合剂可显著降低生产过程的碳足迹

2) 汉高全新超能舒弹胶（PURIex）

LOCTITE NSP 7788是汉高全新的无痕点胶标杆产品，其理想的的初始强度及耐黄变性能确保精准定位、美观耐用；全新超能舒弹胶具有超高弹性，可替代传统松紧带，应用于泳衣、运动内衣、塑形裤等需要强支撑力的服饰上，令衣物具有高弹性的同时，实现有效塑形，让消费者在运动之余兼得玲珑身段。具有极佳的颜色耐老化性，使用过程中即使浅色基材也不会出现色差或黄变。生产过程中无有毒气体排放，保障操作工人安全。



汉高全新超能舒弹胶令衣物具有高弹性的同时有效塑形

3) 更高效的汉高无痕点胶粘合剂

汉高无痕点胶复合技术以良好的基材粘结力、低用胶量、舒适手感享誉业界，本届Intertextile展出的LOCTITE NSP 7690则充分展现了这一技术的环保进阶：开放时间缩短至30秒内；较低的点胶温度可降低能源消耗；超越市面其他同类产品的初始强度和固化速度，能显著提高生产效率；耐90度高温水洗、耐黄变，保证面料产品耐用、美观；回弹力佳，且气味较低，对环境友好，能赋予消费者自内而外的安全感。



应用了汉高粘合剂的成衣样品帮助观众直观感受产品的卓越性能

服饰“高”招直击痛点，实力“粘”接可持续未来

在本届Intertextile现场，汉高展台采用清爽明快的色调，融入原木、草地等自然元素，营造愉悦的户外氛围；配合为展会定制的“户外嬉游记”数字化互动，参观者可通过“乘风踏浪”“山林觅趣”“赛场竞技”“靓丽日常”等场景了解汉高粘合剂的优越性能，理解优质粘合剂对面料生产、穿着体验的作用，并展示汉高如何将降低碳排放、可持续发展贯穿于全产业链。

作为全球最大的粘合剂供应商之一，汉高向来重视与产业链伙伴共构战略合作格局，如通过与优质涂布及点胶设备商携手并进，为客户提供提质增效的整体解决方案。此外，依托遍布全球的专家网络，汉高已组建了一支实力雄厚的全球纺织品测试团队，紧贴国际前沿技术，深化对新材料、新应用的理解，支持粘合剂产品组合的开发与改进，并为客户提供解决方案定制、终端产品测试等具有高附加值的服务。



汉高品牌代表畅谈更可持续的纺织复合行业前景

同时，汉高以可持续发展为基石，综合考量原材料提取、生产、运输、回收与降解等产品生命周期中的降碳机会点，优化降低碳排放量的思路与技术手段，为行业打造环保标杆。在纺织复合粘合剂领域，汉高率先通过了Bluesign、ECO PASSPORT等全球环保安全认证，反映了汉高在可持续发展和打造绿色供应链方面的领先水平。未来，汉高将继续调动遍布全球的支持网络、专业的技术知识、生产现代化的创新手段，打造高效能解决方案，为客户及产业链“粘”接更高效、环保的可持续未来。

展会信息

展会名称：2021中国国际纺织面料及辅料（秋冬）博览（简称Intertextile）

展会日期：2021年10月9至11日

展会地点：上海国家会展中心（上海市盈港东路168号）

汉高展位：Salon Europe 2.1 H38

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汉高亮相2021中国国际纺织面料及辅料（秋冬）博览会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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