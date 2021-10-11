北京2021年10月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年10月8日，由中华医学会主办，解放军总医院、南方医科大学承办的中华医学会第十七次全国医学美容学术大会于广州越秀国际会议中心举办。

作为我国医学美容界的权威学会，中华医学会医学美容分会一直以高规格、高品质的良好口碑享誉业内。本次医学美容学术大会汇聚了医学美容领域众多知名人物，以及行业领先的理论著作及专题学术演讲，从美学设计到技术应用，以多角度探索中国医美行业的发展方向和未来趋势。相信随着大会的进行，势必会带来一场突破技术创新发展、引领未来行业标杆的学术盛宴。

LG美研作为深耕医美行业的专业品牌，也在本次大会上受邀举行了专场卫星会，卫星会由南方医科大学整形美容外科胡志奇主任担任主席。胡主任在开场致辞时表示，LG是韩国排名前三的公司，在韩国乃至国际上都有很高的声望，旗下的各类产品不但品质过关，而且安全性也值得信赖。同时，他也对LG化学新推出的高端玻尿酸Y-SOLUTION诗如萱表示了期待。



南方医科大学胡志奇主任开场致辞

紧接着，华西口腔医院王杭主任针对《更适合中国人的D-LITE钻石注射技术》进行了深度的专题分享。她说：“D-LITE钻石注射技术”是针对求美者不同面部特征，分部位，分层次全面部进行形态塑造的注射技术。这项技术专为亚洲求美者设计，同时拥有简单、安全、更适合亚洲人以及拥有优越支撑力四大特点。

王主任就钻石注射技术展开阐述，通过列举自身注射经验，细致对该注射技术讲解的同时，也重点对各注射部位及层次进行剖析，结合美学及解剖知识，使注射技术更加有专业依据。现场医生们座无虚席，认真记录钻石注射技术要点。讲解期间，她也反复强调注射安全的重要性，呼吁安全的产品需要结合被众多医生所认可的注射技术。

此外，王主任还向现场医生们着重介绍了近期上市的LG化学高端玻尿酸新品Y-SOLUTION诗如萱。她说，LG化学是世界TOP 5的化学公司，累计30年的透明质酸研发实力，品质有保障。此次新推出的Y-SOLUTION诗如萱系列玻尿酸产品，定位高端市场，在原有基础上从更完善的美学公式、更强大的塑形力、更精准的注射工具全方面进行了升级，希望会帮助中国求美者和医生们更好地实现“形象科学”的医美新趋势。



华西口腔医院王杭主任精彩讲解

LG化学将继续坚持“用科学实现求美者的气质和形象”，与中国医美行业的精英医生们携手，以行业前沿的玻尿酸产品和更精湛的注射技术，为中国求美者们提供更优质的美学解决方案。

中华医学会第十七次医学美容学术大会-LG美研卫星会成功举办 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com