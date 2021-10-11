杭州2021年10月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，中国领先的结构性心脏病创新器械综合平台 — 杭州启明医疗器械股份有限公司（“启明医疗”，2500.HK）宣布，已与杭州诺诚医疗科技有限公司（下称“诺诚医疗”）签署协议，将以最高不超过人民币4.93亿元的对价，收购诺诚医疗100%股权及对应权益，并基于约定的里程碑事件完成情况，有条件分次进行支付。

诺诚医疗成立于2017年，是由德诺医疗集团孵化的创新医疗器械研发企业，致力于为肥厚型心肌病患者提供安全有效的治疗方式。其自主研发的Liwen RF 射频消融系统通过国际首创的超声引导下经心肌室间隔射频消融术，为肥厚型心肌病治疗提出了一种安全、有效、精确、微创的创新性治疗策略，已获得TCT、CSI、CIT等重要国际学术会议的广泛展示及认可。目前该产品已在中国进入多中心临床试验，海外发达国家临床研究也即将启动。

Liwen RF 射频消融系统已完成的144例探索性临床试验、及其与传统外科金标准手术的对照试验结果显示，Liwen RF射频消融系统的手术成功率高达88%，术后1年零死亡，患者临床表现、心脏功能及生活质量显著改善，且明显优于外科手术及酒精消融术，有力地证明了其安全性和有效性以及器械性能的先进性。

今年以来，启明医疗在打造心脏疾病创新器械综合平台的方向上持续发力。5月，公司参股德晋医疗，获得了中国临床进度最快的二尖瓣修复系统的商业合作权，继而又在今年6月，与专注研发超声能量治疗及影像的以色列高科技公司Healium成立合资公司Renaly，引进新一代去肾交感神经术（RDN）创新器械。

持续引进和发展创新管线无疑需要卓越的商业化能力，而启明医疗在结构性心脏病领域已建立了显著的商业化优势。数据显示，公司至今共计完成超7000台TAVR手术，医院覆盖数量已超300家，独立手术中心超100家。同时，公司采取自建队伍、自主学术推广的方式，已拥有超过200人的专业学术推广队伍，着力提升对终端客户的掌控力，提升品牌认知度，普及创新产品在临床的使用。

启明医疗创始人、执行董事兼总经理訾振军表示：“此次收购，将与公司现有的产品组合形成协同效应，进一步扩大国际创新业务布局，是继合作开发肾交感神经消融术(RDN)后，启明医疗向结构性心脏病治疗综合平台转型的又一重大进展。 Liwen术式开创了经心肌内的路径对于瓣膜疾病治疗中的瓣周漏问题提供了创新解决方案，公司将会基于Liwen术式开发瓣周漏处理技术从而提升整体瓣膜产品线，为全球的医患提供创新产品与服务。”

启明医疗协议收购诺诚医疗，打造心脏创新器械大平台 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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