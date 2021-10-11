中国平安紧急应对山西暴雨灾情

已接线上报案超2000起 最快12分钟结案

西安2021年10月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，山西多地连续遭遇极端强降雨天气，全省有18个县（市、区）降水超过200毫米，累计降水量最大为285.2毫米，全省59个国家气象站日降水量突破建站以来同期历史极值。其中，太原、阳泉、临汾、长治、吕梁、晋中大部分地区都创下了10月上旬累计降雨量纪录，运城市更是遭遇近40年来最大洪峰。强降雨导致多地出现内涝、地质灾害、洪水等灾情，山西省已启动地质灾害Ⅲ级应急响应。

面对形势严峻的洪涝灾害，中国平安旗下寿、产、养等各家子公司高度重视，紧急出台多项应急措施和理赔绿色通道，并组织查勘人员紧急出动，奔赴一线。截至10月10日，平安产险共接到车险、财产险等线上报案2159笔，已结案1615笔，最快结案时间仅为12分钟，案均时效0.75天。平安寿险、养老险暂未排查到客户出险。

为全力应对此次暴雨灾情，平安产险启动多渠道实时预警、多渠道便捷受理、设置现场应急网点、设置临时安置点、开通理赔绿色通道、救援与快捷修理以及及时赔款预付等七项应急服务举措，全力保障客户的生命财产安全。

平安寿险成立以地区分公司领导班子组成的暴雨突发应急小组，启动应急响应预案，开通7×24小时理赔服务专线，并提供专人理赔辅助指导、理赔绿色通道、特案预赔、心理疏导、及三大人文关怀举措：取消药品限制、取消诊疗项目限制、取消定点医院限制，全力提供有温度的理赔服务。

平安养老险成立重大突发事故应急处理工作小组，推出7项暖心应急举措：开通理赔绿色通道、遇险客户无保单受理、简化理赔手续、取消定点医院限制、客户慰问探视、赔款预付以及上门理赔服务，全力为客户提供暖心便捷的保障服务。

风雨同舟，戮力同心。中国平安将持续密切关注山西暴雨灾情，切实做好客户服务与灾后理赔工作，全力协助防汛救灾，充分发挥保险业保障经济、服务民生、稳定社会的功能，以高度的责任感和使命感，帮助受灾客户度过难关。

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