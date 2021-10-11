南京2021年10月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，由中国家用电器研究院主办，IFA柏林国际电子消费品及家电展览会支持、全国家用电器工业信息中心协办的“第十七届（2021）中国家用电器创新成果发布盛典”在北京成功召开。会上，2021中国家用电器创新成果发布，A.O.史密斯凭借三项卓越创新成果揽获荣誉，备受瞩目，成为全场的大赢家。

作为中国家电业最早走上国际舞台的活动，如今已经顺利举办17届的“中国家用电器创新成果推介”项目，已经成为中国家电在国际舞台上规模最大、影响最广、参与项目最多的大型国际化家电交流平台，其弘扬的创新精神、传递的创新正能量为全球家电产业的创新破局做出了重要贡献。在如此高规格的活动上，A.O.史密斯三项创新成果同时获奖，再次印证了业内外对这个百年品牌创新精神与创新实力的高度认可。

年度卓越创新成果：舒适 节能 安全保障的“AI-LiNK冷暖风水专业集成”

万物互联，从家庭这个最小的社会单元开始。A.O.史密斯AI-LiNK冷暖风水专业集成系统，率先将工业&商业成熟的物联方案在家居场景中实现，打通舒适家居核心体验的底层逻辑，重构以人为中心的场景化，使产品设备可以实时根据用户所需，自主联动运行不同模式，实现场景化智能自适应控制，实时带来舒适温湿度、智慧节能及清新空气，创造舒适、节能新价值，为用户创造智慧家居体验。

值得一提的是，AI-LiNK在4G、5G、WI-FI、蓝牙等常规连接技术之外另辟蹊径，创新运用混合互联技术，实现全联全控。设备插上电源即可自动联网，不再受无线网络信号影响，带来更稳定可靠的传输，彻底打破“孤岛效应”，为智能家居领域提供了一种全新的模式借鉴。

年度产品创新成果：“十分安静、十分干净”的“瀞”油烟机

厨房，本应该是一个温馨浪漫的幸福发生地，可如今却因为油烟与噪音的干扰，成为人们避而远之的“战场”。把幸福还给厨房，让美好在这里发生。A.O.史密斯“瀞”油烟机以“安静厨房开创者”的身份，首创分布式静音结构让噪音远离人耳、12万转每小时的变频降噪风机搭配专利顶侧双吸除烟系统，做到静音和吸油烟效果完美结合，带来全新厨房烹饪体验。

与此同时，“瀞”油烟机精确数字显示“实际抽风量”，在保证大风量、大吸力的同时，依然运行得十分安静，创造良好的居家与沟通环境。其搭载A.O.史密斯AI-link技术平台，一旦监测厨房天然气泄漏超标，即可自动开启油烟机，24小时为居家安全提供保障。不仅带来“十分安静、十分干净”的厨房新体验，也为行业良性发展做出了表率。

年度产品创新成果：沐浴美容新物种“软水美容燃气热水器”

随着“她时代”来临，女性愈加重视对美丽与自信的追求。他们不仅要在职场披荆斩棘，在家里事无巨细，还要见缝插针去做美容保养，完成自己的美丽“必修课”，但有时候却因为忙碌怠慢了肌肤。A.O.史密斯软水美容燃气热水器，首创热水软水集成系统，将热水系统与软水系统高效集成，打破了沐浴、美容次元壁，是名副其实的沐浴美容新物种。它采用高效双离子置换技术，能去除水中99%的钙镁离子，减少皂垢生成，让美肤热水一触即得。

同时，它配备了专利单管巡航即热系统，搭载强劲内置巡航引擎，不间断循环预热管路用水，彻底告别开机冷水段，让沐浴无需等待，即刻尽享舒适温度沐浴新体验。

累累硕果源自持续不间断的创新精神。作为一家拥有147年历史的跨国企业，A.O.史密斯始终秉承“诚信 创新 盈利性增长”的价值观，坚持“最重要的事只有一件”方法论，凭借强大的研发实力与坚持不懈的创新精神，聚焦打造美满家庭。不断推出的创新产品，在满足消费者对美好智慧生活向往需求的同时，助推行业实现高质量发展。

2021中国家电创新成果发布：A.O.史密斯获三项大奖，成创新大赢家 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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