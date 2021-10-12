国泰航空向Amadeus所连接的旅行社提供NDC内容航空分销旅行社国泰航空公司_手机网易网

当 国泰 航空 首次与Amadeus开展NDC合作时，其正在为 分销 和服务不断扩大的内容和票价组合寻找一种有效且一致的模式，从而为旅客创造更具特色的定制体验奠定基础。 如今，在Amadeus技术的支持下，国泰航空计划向全球最大的旅游卖家网络提供Amadeus Travel Platform上的一系列内容，以深化对NDC的承诺。该公告建立在国泰航空现有分销战略的基础上，由其使用的Amadeus Altéa NDC提供支持。 合作双方已开始将国泰航空的NDC内容整合到Amadeus Travel Platform中。这将确保Amadeus所连接的全球 旅行社 能够在熟悉的预订环境中搜索、比较、预订和服务国泰航空的NDC内容和其他内容。国泰航空全新的NDC内容将包括诸如座位选择、farefamilies和特价等。还将提供一些关键功能，如换开和退款功能。 国泰航空销售与分销总经理Martin Xu表示：“我们很高兴能与Amadeus达到这一合作里程碑。我们相信NDC是未来航空公司内容分销的主要驱动力，也是帮助我们触达新客户的关键。在我们推出NDC的过程中，我们找到了一个业界领先的合作伙伴。我…