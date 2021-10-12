辛亥革命110周年︱左玉河：辛亥时期俄国民粹思想之传入_私家历史_澎湃新闻-The Paper

民粹主义是一种小生产者的空想社会主义，以小生产者为主的社会经济环境，是滋生民粹主义的温床。中俄两国社会经济状况的相似性，不仅使中国容易产生中国式的民粹主义，而且容易受到俄国民粹主义影响。辛亥革命时期，俄国民粹主义传入中国。由于俄国无政府主义思想家巴枯宁、克鲁泡特金是俄国民粹主义运动的积极参与者和重要代表，俄国民粹主义包含着无政府主义的基因和思想成分，它们在发展历程中是交织在一起的，故俄国无政府主义与民粹主义始终纠缠在一起。民粹主义虽然不完全等同于无政府主义，但清末民初中国人所称谓的虚无主义、无政府主义等名词，在俄国实际上并没有明确的界限，均被冠以“民粹主义”总名。正因如此，当它们在辛亥时期传入中国后同样未做明确界定，清末革命党人所介绍的这种俄国无政府主义，实质上是俄国民粹主义。激进革命党人在俄国无政府民粹主义影响下，提出了更为偏激的无政府主义主张，构想了更加美好的理想社会，作出了无政府主义之中国回响。 一、对俄国民粹派暗杀活动的推崇 无政府主义是盛行于19世纪后半期欧洲的社会政治思潮，主要代表人物有德国的施蒂纳尔，法国的普鲁东和俄国的巴枯宁、克鲁泡特金等，其基本主张是：反对一切权力与权…